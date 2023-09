Giorgia Meloni nella sua nuova mega villa di lusso. Negli ultimi giorni la premier è intervenuta in merito alla vicenda dei quattro turisti italiani in vacanza in Albania fuggiti dal ristorante di Berat senza pagare il conto pari a 80 euro, ovvero appena 20 euro a testa. Una scena che ha fatto il giro del mondo, facendo vergognare tutti gli italiani, Giorgia Meloni inclusa che ha dunque rimediato una volta venuta a conoscenza del fattaccio. L’ambasciata d’Italia a Tirana fa sapere che da Giorgia Meloni è arrivato l’input di pagare ciò che i ragazzi non hanno pagato. Una volta rimediato a questo, Giorgia Meloni torna ad accendere il gossip alla luce del suo ultimo acquisto, quello della splendida e lussuosa villa. Curiosi di scoprire i dettagli?

La nuova villa di Giorgia Meloni è super lusso. La premier ha da poco risolto pubblicamente quanto avvenuto in Albania in seguito alla vicenda che ha visto come protagonisti 4 turisti italiani. Infatti si legge in una nota che “su indicazione del presidente del Consiglio abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato”. Edi Rama ha riferito l’episodio al presidente del Consiglio, la quale “ha fatto il muso e ha ordinato all’ambasciatore: ‘Vada subito a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L’Italia non può perdere di rispetto all’estero”. Risolta la questione, adesso la premier può dedicarsi alla sua nuova abitazione.

Trattasi di una lussuosa villa situata al Torrino, quartiere di Roma molto caro a Giorgia Meloni. Una volta venduta la precedente abitazione per 650mila euro, la premier ha dunque azzardato l’acquisto di una villa da oltre 1 milione di euro. Come si apprende su Il Fatto Quotidiano, la villa su due piani è composta da ben due soggiorni da 70 metri quadrati ciascuno con tanto di cabina armadio da 14 metri quadri e una cucina da 33 mq. Per l’acquisto, Giorgia Meloni avrebbe già provveduto a versare la somma di 300 milioni di euro.

L’abitazione ha anche un basso impatto ambientale. Infatti sarebbe dotata di un impianto fotovoltaico da 20W mentre quello termico ibrido da 46 kw. E per non farsi mancare proprio nulla, per i momenti di relax, come non pensare a una splendida piscina? Nello specifico si tratta di ben nove metri per 3,5, con una profondità di 1,5 metri e 47 mila litri. E per i più curiosi, fuori anche la data dell’effettivo trasferimento della famiglia nella nuova abitazione. Giorgia Meloni nel corso dell’intervista per Il Fatto, ha affermato qualcosa in più: “Risiedo – spiega la premier – presso abitazione privata – e non in un palazzo pubblico – di cui ho provvisoriamente legittima disponibilità in comodato modale”.

Sembra che Giorgia Meloni possa fare il suo ingresso nella nuova villa tra non molte settimane, ovvero il 30 settembre. E chissà come si troverà la piccola Ginevra, nata il 16 settembre 2016, nella sua nuova cameretta. Peccato solo che il compleanno non potrà essere festeggiato in villa, alla luce della data del trasferimento spifferata ai lettori. Ma sicuramente i festeggiamenti saranno comunque all’altezza della piccola di casa!