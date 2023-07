Tempo di vacanze anche per la premier Giorgia Meloni ed i paparazzi sono pronti a scatenarsi. Per la Presidente del Consiglio sono stati giorni particolarmente pieni. Nella giornata di ieri ha presenziato la conferenza sullo sviluppo e sui migranti, una due giorni che si è svolta al Roma, tema caldissimo in queste settimane in cui sulle coste italiani gli sbarchi stanno aumentando e gli hotspot di prima accoglienza rischiano il collasso. “Io mi sono resa conto del ruolo fondamentale che l’Italia può giocare particolarmente nel Mediterraneo”, ha detto Meloni.

>“È tutto finto, tutto organizzato”. Il famoso programma ‘distrutto’ per sempre: parla la protagonista

“In Africa, nel vicino Oriente: è il nostro ieri, oggi, e lavoriamo perché sia anche per domani”. “Fermare le reti di trafficanti – sottolinea – è un obiettivo che tutti condividiamo, dobbiamo promuovere percorsi sicuri e legali e migliorare le procedure di asilo e di gestione, dobbiamo ripartire equamente gli oneri per i paesi che ospitano i rifugiati, aiutare i paesi che più di tutti si stanno caricando il peso di chi scappa dal terrorismo e ha inevitabilmente bisogno di vedere rispettato il diritto internazionale”.





Giorgia Meloni, vacanza a Forte dei Marmi dalla moglie di Bocelli

Un problema di cui si parlerà ancora molto. Forse anche sotto l’ombrellone che la premier ha prenotato nello stabilimento Alpemare a Forte dei Marmi dove il settimanale Oggi ha svelato che si concederà i pochi giorni di ferie che gli appuntamenti istituzionali le concederanno. Non è notizia una Presidente del Consiglio che va al mare, ma sicuro lo è il nome della padrona dello stabilimento ed il nome che c’è dietro.

Alpemare è di proprietà di Veronica Berti, la moglie di Andrea Bocelli di cui Meloni non è solo grande fan ma anche amica. A lanciare l’indiscrezione è Alberto Dandolo che sulle colonne di Oggi scrive come tra la premier e Veronica Berti ci sia una rapporto “di grande intesa e complicità”. Sicuro ad accoglierla la premier troverà file di Paparazzi ed una privacy a rischio.

Veronica Berti, per chi non la conoscesse, è la seconda moglie di Andrea Bocelli. Nel 2012 dal loro amore è nata una figlia: Virginia. Tra loro ci sono ben 26 anni di differenza, tuttavia l’età non pare stia creando problemi, la coppia non solo sembra affiatatissima, ma non si nega al favore delle videocamere.