L’annuncio sulla malattia della nota deejay. Nei giorni scorsi in tanti sono rimasti sorpresi per l’improvviso intervento a cui si è dovuto sottoporre il popolare imprenditore Flavio Briatore. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha informato i suoi follower che gli è stato scoperto un tumore benigno al cuore. L’operazione è andata bene e poco dopo Briatore si è mostrato in buone condizioni.

Lo stesso Flavio Briatore ha invitato tutti a fare prevenzione e, perché no, a dire qualche preghierina che non fa mai male. Ora a fare l’annuncio è la deejay napoletana Deborah De Luca, famosa in tutto il mondo per la sua musica e il suo talento. L’artista, terza italiana più conociuta all’estero dopo Laura Pausini e Gala, ha voluto condividere con i suoi followers sui social questa delicata esperienza personale.

Le parole di Deborah sul tumore: “Mi hanno tolto tutto”

Prima Deborah De Luca ha voluto postare alcune foto direttamente dall’ospedale. Poi ha tranquillizzato i suoi fan annunciando che l’intervento chirurgico per rimuovere il cancro è andato bene. All’inizio ha pure scherzato spiegando che col motivo della sua assenza dai social non c’entrano i suoi ex…

“Non mi hanno ucciso i miei ex – ha ironizzato la dj – non poteva farlo di certo un tumore (sto scherzando, nessun ex si senta chiamato in causa). È stato tolto tutto assieme all’organo che lo conteneva e senza quell’organo si può vivere tranquillamente. Sono molto fortunata. Ripeto, fatevi controllare”.

Deborah non ha specificato dove si trovasse il tumore, ma dalle foto si intuisce che si trovava all’altezza dello stomaco. L’artista ha voluto sottolineare come anche un semplice esame possa salvare una vita. In tanti le hanno subito manifestato il proprio sostegno e la propria vicinanza. Per la deejay è un periodo particolarmente impegnativo visto che presto, a maggio, uscirà il suo nuovo album.

