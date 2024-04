Flavio Briatore torna sui social e lancia un importante messaggio. Pochi giorni fa il popolare imprenditore di Verzuolo è stato operato d’urgenza e lui stesso ha rivelato: “Devo ringraziare i medici del San Raffaele, sono stati geniali, devo ringraziare Elisabetta Gregoraci che è stata con me per tutto questo periodo, è venuta a trovarmi da Monaco. Ho avuti tutti gli amici vicini”.

L’intervento si è reso necessario per un tumore benigno al cuore e fortunatamente e grazie alla bravura dei medici è andato tutto bene. Flavio Briatore è stato fin da subito sommerso da tanti messaggi di vicinanza sia da gente dello spettacolo che persone comuni. Proprio nella giornata di ieri, lunedì di Pasquetta, l’imprenditore ha fatto una passeggiata e in tanti hanno voluto sincerarsi del suo stato di salute.

“Operato d’urgenza”. Flavio Briatore, l’annuncio choc: “Cosa mi hanno trovato”





Briatore torna sui social e lancia un messaggio importante

Proprio per ringraziare quanti gli sono stati vicino in questo delicato momento Flavio Briatore è tornato sui social e ha realizzato un video in cui ha dichiarato: “Ragazzi, volevo dirvi che sto bene. Intanto volevo ringraziarvi tutti. Perché mai più immaginavo di ricevere così tante manifestazioni da parte di tantissima gente. Ieri ho fatto una passeggiata e c’era un mucchio di gente, che mi salutava e stringeva la mano e mi chiedeva come sto“.

Subito dopo Briatore ha poi detto: “Sto bene, non posso ringraziare personalmente tutti. Con questo messaggio vi voglio ringraziare tutti. Ma il messaggio che voglio inviare è quello di fare prevenzione, perché è fondamentale. Un altro messaggio che io vi voglio dare è quello di pregare, che ogni tanto non fa male”.

Un Flavio Briatore inedito, insomma, che è apparso forse un po’ affaticato ma in buono stato. E subito ancora sono arrivati messaggi di sostegno: “Grande Flavio, te lo meriti tutto questo sostegno e amore per quello che hai fatto e stai continuando a fare per il nostro paese. Dio ti benedica! MashaAllah 🤲❤️🌴” e “La vita a volte ci mette alla prova , Dio ti aiuterà. Guarisci presto”.

