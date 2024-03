Flavio Briatore operato al cuore, spunta la foto di Elisabetta Gregoraci sul letto d’ospedale. E i fan chiaramente sognano ad occhi aperti. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. In primis c’è il fatto: Briatore operato per una delicata patologia al cuore: grazie a un controllo di routine infatti, all’imprenditore è stato trovato un tumore benigno che è stato poi rimosso in sala operatoria. A raccontarlo è il diretto interessato che adesso sta bene, è stato dimesso e quindi scrive dopo il pericolo scampato, direttamente da casa sua.

L’uomo avverte tutti i suoi fan sui social e scrive: “La prevenzione medica è fondamentale! A seguito di un controllo di routine, sono stato operato al cuore poiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica. L’intervento è perfettamente riuscito, ed io ringrazio calorosamente il Prof. Francesco Maisano, il Team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e del mitico Reparto 1° Q del San Raffaele”.





Flavio Briatore operato, spunta la foto choc di Elisabetta Gregoraci

Ma quello che in queste ore sta facendo un tantino discutere è quello scatto di Elisabetta Gregoraci sul letto d’ospedale. Si sa, i due sono molto legati nonostante la loro relazione sia terminata tempo fa. Oltre ad un grande affetto li unisce il comune amore per loro figlio Nathan Falco. La donna poi ha pubblicato un paio di scatti nelle storie Instagram proprio riprendendo il volto e la mano di Flavio Briatore sul letto d’ospedale. Poi ha scritto: “Nel quotidiano poniamo sempre l’attenzione in un sacco di cose ma la verità è che non c’è nulla più importante della salute”.

E ancora: “Per questo la prevenzione è fondamentale e può salvare la vita. Oggi, dopo dieci giorni, la mia famiglia può ringraziare di cuore il Professor Maisano, la terapia intensiva cardiochirurgica e il reparto 1Q dell’ospedale San Raffaele di Milano. In questi ultimi dieci giorni sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato e inaspettato intervento di recupero post-operatorio”.

Conclude Elisabetta Gregoraci: “In cuor mio ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene ma il forte bene e il senso di famiglia che ci legheranno per sempre, non mi hanno fatta muovere di qui. Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme. Prendiamo questo momento per ricordarci di quanto tutto sia futile di fronte alla famiglia. Si torna a casa”. Chiaramente le persone non si sono focalizzate sulle parole quanto sugli scatti definiti ‘inopportuni’ da alcuni utenti: “Onesta, ti sembra il caso di foto del genere?”, scrive un utente sui social.

