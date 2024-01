Elisabetta Gregoraci ha deciso di rompere il silenzio su Flavio Briatore, dopo le brutte voci fatte circolare sul suo conto negli ultimi giorni. La conduttrice è pronta per tornare a lavorare in una trasmissione che sarà sicuramente seguita da molti telespettatori, ma i rumor su di lei non le hanno fatto assolutamente piacere. E ora ha voluto quindi replicare a tono.

Nelle scorse ore Elisabetta Gregoraci è stata intervistata dal Corriere della Sera e si è inevitabilmente soffermata anche su Flavio Briatore, l’ex marito col quale ha avuto il figlio Nathan Falco. Ma l’occasione è stata giusta anche per rispondere agli attacchi degli hater: “Non avere il problema di pagare le bollette non significa non avere problemi. Io ho iniziato a frequentare ospedali quando avevo dieci anni per curare mia mamma”.

Elisabetta Gregoraci parla di Flavio Briatore dopo le polemiche

Oltre a parlare dell’imprenditore, Elisabetta Gregoraci ha continuato a riferirsi agli odiatori della rete, che pure l’hanno messa nel mirino per la questione Flavio Briatore e i presunti aiuti ricevuti: “So di essere un personaggio molto mediatico, per cui ogni cosa che faccio o dico viene ripresa. Magari il giorno in cui non accadrà più ci resterò male ma sono anche una persona sensibile, quindi certe cose mi feriscono“.

Si è vociferato che Elisabetta sarebbe stata raccomandata da Briatore, che è amico di Meloni e Salvini, per tornare a lavorare alla Rai, dove dal 29 gennaio presenterà Made in Italy sul secondo canale. Ma lei ha subito protestato al Corriere della Sera: “È una cosa che mi ha fatto ridere e poi anche arrabbiare: lui nemmeno sapeva che avrei fatto questo programma. Quando l’ho chiamato per dirgli che girava questa voce, ha risposto solo: roba da matti“.

Poi sull’ex marito la conduttrice ha concluso così: “Sono separata da sei anni, ho un rapporto molto bello con lui ma sono da sempre una donna indipendente: lavoro da quando sono piccola e non ho mai dovuto dire grazie a nessuno. Briatore mai mi ha aiutata nella mia vita lavorativa se non per la popolarità che è arrivata stando con lui, all’inizio. Posso vincere un Oscar e c’è chi dubiterebbe fosse per merito mio. Conduco questa trasmissione da anni e delle volte sembra che non basti. Mi spiace che le donne, ancora oggi, debbano sempre dimostrare un po’ di più”.