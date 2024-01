Svolta improvvisa nel futuro di Elisabetta Gregoraci. Infatti, l’ex marito Flavio Briatore le avrebbe garantito un’ottima soluzione per quanto riguarda la sua vita professionale. Ovviamente ci riferiamo all’ambito della televisione, infatti molto presto potremmo vederla all’opera in una trasmissione molto interessante. Lo zampino dell’imprenditore sembra davvero essere stato decisivo.

Elisabetta Gregoraci non ha ancora commentato la vicenda e non lo ha fatto nemmeno Flavio Briatore, ma le indiscrezioni sono molto chiare. Infatti, si è scoperta anche l’emittente per la quale la conduttrice dovrebbe lavorare tra poco. Andiamo a vedere insieme cosa sta succedendo e perché l’uomo è così importante per questa decisione.

Leggi anche: “Guardate, guardate!”. Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Giulio, il grande passo è stato fatto. E ci sono le immagini





Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore l’avrebbe aiutata per ritornare in tv

A sganciare la bomba su Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ci ha pensato il settimanale Oggi. In particolare, il giornalista Alberto Dandolo ha annunciato che la presentatrice dovrebbe tornare ad essere protagonista alla Rai. Grazie al supporto dell’imprenditore, infatti lui “ha sempre più potere in Rai. Stimatissimo da Giorgia Meloni e Matteo Salvini, amico personale di Matteo Renzi e del manager Lucio Presta sarebbe riuscito a favorire l’ascesa di Elisabetta”.

Quindi, Briatore avrebbe permesso alla Gregoraci di approdare su Rai2, secondo Oggi: “A partire da inizio anno condurrà il nuovo show comico di Rai2 Made in Italy, una sorta di spin-off del più noto Made in Sud”. Non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali dalla tv pubblica italiana, ma la scelta sarebbe ormai cosa fatta e dovrebbe essere rivelata prossimamente.

Elisabetta, Flavio e il loro figlio Nathan Falco sono stati tutti insieme negli ultimi giorni del 2023, infatti hanno festeggiato il Capodanno all’estero, in Kenya, godendosi le meravigliose spiagge.