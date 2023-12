Recentemente Elisabetta Gregoraci è tornata nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare la sua vita. Oltre alla carriera e al rapporto con il figlio Nathan Falco avuto da Flavio Briatore, la showgirl calabrese ha parlato anche della sua nuova relazione con Giulio Fratini, conosciuto per essere stato l’ex fidanzato di Roberta Morise e di Raffaella Fico.

Giulio Fratini è nato a Firenze nel 1992. Figlio di Sandro Fratini, uno degli imprenditori più importanti d’Italia, è proprietario del gruppo Ratti, specializzato nella produzione di tessuti di alta gamma. Nel 2020 Giulio è stato inserito da Forbes nella lista degli under 30 di maggior rilievo per quanto riguarda l’imprenditoria.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, amore a gonfie vele

Tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini l’amore procede a meraviglia, nonostante i maligni li vogliano perennemente in crisi perché la showgirl non ama condividere le foto di coppia su Instagram. Questa, a spazzare le voci di crisi che erano tornare alla ribalta da quale settimana, ci ha pensato il settimanale Il settimanale Chi, che li ha immortalati ai tavolini di uno dei bar più eleganti di Firenze, dove i due stanno trascorrendo un weekend.

Prima della partenza per il Kenya, dove Elisabetta Gregoraci volerà insieme al figlio Nathan Falco per trascorrere il periodo natalizio insieme all’ex marito Flavio Briatore, proprietario del lussuoso Billionaire Resort, la coppia si è concessa un weekend di relax a Firenze, città dell’imprenditore. Un grande passo per Elisabetta Gregoraci, che in questa occasione ha trascorso diverso tempo con la famiglia di lui.

Il settimanale Chi ha immortalato l’arrivo al tavolo del padre di Giulio, Sandro Fratini, e si vede che tra i due c’è un grande feeling. Sandro arriva e abbraccia Elisabetta, poi si siede al tavolo insieme al resto del gruppo. Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini stanno insieme da circa un anno ma al momento la convivenza è rimandata. Lei abita a Monte Carlo insieme al figlio Nanthan Falco, mentre lui a Firenze.