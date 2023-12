“Finalmente vi posso dare la notizia”. Ed è fantastica per Elisabetta Gregoraci, dopo tanto tempo

Riflettori puntati su Elisabetta Gregoraci, la notizia dell’ultima ora. La showgirl di Soverato, sempre al centro del gossip dopo la sua storia d’amore con Flavio Briatore, stavolta fa parlare per altro. In estate Elisabetta ha avuto un lutto, se n’è andata infatti la nonna che dopo aver compiuto 102 anni è volata in cielo: “Avrei tanto voluto che questo giorno non arrivasse mai – ha detto la Gregoraci – ho sperato e pregato tanto”.

Fortunatamente Elisabetta Gregoraci non è certo sola e, oltre a mantenere un buon rapporto con l’ex marito, può rifarsi con il suo ‘gigante’. Il figlio Nathan Falco, infatti, è cresciuto tantissimo e la soubrette lo ha ricordato in uno dei suoi ultimi post. Mentre era in vacanza in Vietnam il suo amore si trovava in Svizzera: “Stai diventando grande amore, ogni scelta che farai io sarò al tuo fianco” ha scritto lei. Ora arriva una bella notizia.

Elisabetta Gregoraci torna in tv: ecco dove e quando la rivedremo

Secondo l’indiscrezione lanciata da TvBlog il fortunato programma “Made in Sud” si appresta a registrare diversi cambiamenti. Intanto lo show cambia nome: si chiamerà “Made in Italy” e ospiterà comici da tutto il Paese, non più soltanto provenienti dal territorio campano. Inoltre ci saranno tante altre novità e una di queste riguarda proprio Elisabetta Gregoraci.

Sarà proprio Elisabetta Gregoraci a condurre “Made in Italy” al fianco del duo comico Gigi e Ross. L’appuntamento con la nuova versione del programma è fissato per gennaio 2024: lo show sarà trasmesso in prima serata su Rai2. L’esordio di Made in Sud risale al 2008 quando andò in onda su Comedy Central e su Canale 34 TeleNapoli. Nel 2010 il passaggio a Mtv, due anni dopo lo show approdò in Rai.

Dunque dopola partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020 e la conduzione su Italia1 di “Battiti Live” insieme ad Alan Palmieri per Elisabetta Gregoraci si prospetta un ritorno alla grande. La showgirl era già stata alla guida del programma dal 2012 al 2017. Anche Gigi D’Alessio e Stefano De Martino lo hanno condotto, mentre nell’ultima edizione c’è stata la coppia formata da Clementino e Lorella Boccia.

