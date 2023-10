Elisabetta Gregoraci, momento difficile. Difficilissimo della sua vita, e per questo motivo si è assentata dai social per un po’. Una novità per il suo esercito di fan, visto che è sempre super attiva su Instagram. Tra Storie e post, tanto di lavoro quanto di privato, non passa giorno in cui non si faccia sentire. Ma ora è tornata e ha voluto spiegare in prima persona cosa è successo in questo ultimo periodo e perché è sparita dai radar, anche se chi la conosce bene ha sicuramente capito.

“Ciao ragazzi e ragazze, volevo salutarvi perché erano un paio di giorni che non mi vedevate e non mi sentivate”, ha esordito Elisabetta Gregoraci riprendendosi in primo piano nelle sue Instagram stories faticando però a trattenere le lacrime. “La maggior parte di voi ha saputo ho passato dei giorni in cui ero veramente molto triste”, ha continuato rivolgendosi ancora ai suoi follower.

Elisabetta Gregoraci, il video in lacrime per i suoi fan

“Allo stesso tempo faccio questo messaggio per ringraziarvi perché sono stata inondata di messaggi d’amore di persone che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza e mi hanno veramente coccolato in un momento così triste per me e per la mia famiglia”, ha detto ancora Elisabetta Gregoraci riferendosi alla recente scomparsa di nonna Elisabetta.

Il suo ultimo post è infatti dedicato a lei, donna importantissima della sua vita, venuta a mancare all’età di 102 anni. La showgirl l’ha omaggiata con un carosello di foto, tra cui quelle dell’ultimo compleanno celebrato insieme e una toccante didascalia. L’annuncio ha stretto il cuore a tutti.

Nelle ultime Storie, sempre con la voce rotta, Elisabetta Gregoraci ha aggiunto che “ci sono state tante persone che non immaginavo mi fossero vicino e invece mi hanno fatto sentire la loro presenza, calore e vicinanza. Veramente grazie di cuore. Adesso ho raggiunto Nathan perché c’è il break scuola e così trascorro qualche giorno con lui. Comunque da parte mia e di tutta la mia famiglia vi volevamo ringraziare di cuore e la nonna sarà felice”.