È un messaggio pieno di dolore quello che Rocco Siffredi ha affidato ai social per commentare il suo lutto. Un lutto improvviso, inaspettato, e che colpisce una ragazza di appena 23 anni. Rocco, in questi anni, sta portando avanti una serie di progetti dalla quale non sono stati escluse partecipazioni a reality come l’Isola dei Famosi (anno 2017) quando aveva saputo far convergere su di sé le simpatie del pubblico che ne ha apprezzato il lato umano e la sensibilità.

Sensibilità che traspare anche dal doloro messaggio affidato ai social. “Eri di una eleganza e dolcezza rara, questo mondo aveva bisogno di persone come te – si legge sul profilo di Rocco Siffredi -. È stato molto doloroso per chi come me ti ha conosciuto e apprezzato sapere che hai deciso così bruscamente di andartene ma lo rispetto anche se lo fa male”.





Morta la stella dell’hard Mia Spilt, 23 anni: si sarebbe suicidata

“E sappi che rimarrai per sempre nel mio cuore e in quello della squadra Siffredi che ti ha sempre voluto bene”. A quanto riportano le fonti più accreditata pare che la morte della ragazza si da attribuire ad un gesto volontario: si sarebbe tolta la vita a Budapest venerdì intorno alle 23. Lei è la stella dell’hard Mia Split, famosa a livello planetario.

Split aveva iniziato nel settore hard nel 2019 ed era stata nominata come migliore nuova stellina agli XBIZ Awards 2020. Paladina dei diritti civili, si era identificata come gay ed era stata sposata con una donna, aveva recentemente espresso crescente frustrazione sia per il trattamento delle persone LGBTQ+ nella sua nativa Russia.

Dove non poteva amare o tornare, ha detto, “senza essere condannata”, sia per sulla discriminazione sociale e lavorativa dei russi pacifisti come lei nel resto d’Europa. La notizia della sua morte ha colpito tanti colleghi e gli amici di Budapest il suo “posto preferito nel mondo”, dove aveva ormai casa.