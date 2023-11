Elisabetta Gregoraci è appena tornata da una vacanza incredibile. La showgirl e conduttrice calabrese ha visitato il Vietnam insieme al compagno Giulio Fratini ma non ha dimenticato di portare con sé anche i suoi 2 milioni di follower. Il viaggio tra gli usi e costumi del posto e i giri turistici più o meno famosi è infatti stato documentato per filo e per segno su Instagram, tra post e Storie che come sempre sono stati commentatissimi. Anche con un pelo di sana invidia.

Ma ora la vacanza è giunta al termine e Elisabetta Gregoraci è tornata a postare da Montecarlo, dove vive. La prima cosa? Abbracciare il figlio Nathan Falco, il suo amore grande. Il primo e unico figlio avuto dal matrimonio con Flavio Briatore l’ha lasciata: studia in Svizzera, in una delle scuole più prestigiose. E costose: il Daily Mail ha scritto sul suo sito che la retta per il college costa ben 110mila franchi svizzeri annuali, ovvero 116mila euro all’anno. È considerato uno degli istituti scolastici più cari dell’intero pianeta.

Elisabetta Gregoraci, il figlio Nathan Falco è diventato “un gigante”

Certo, il fatto che sia in Svizzera è stato un duro colpo per Eli, che non ha potuto fare a meno di piangere quando si sono salutati: “Stasera va così, il trucco sciolto, la lacrimuccia che scende sul viso. Quelle giornatine intense che poi la sera crolli, i mille pensieri, i cambiamenti che possono spaventare. Ma la vita è bella anche per questo ed è giusto che io mi faccia vedere anche così, non solo bella e felice ma fragile e spaesata”.

E poi: “Stai diventando grande amore, ogni scelta che farai io sarò al tuo fianco”. Grande è dire poco, perché nell’ultima foto insieme, scattata appunto dopo il suo ritorno dal Vietnam, Nathan Falco è diventato un gigante. “Il mio gigante”, scrive Elisabetta Gregoraci sullo scatto che li immortala abbracciati.

Il figlio, che di recente è stato ospite a Verissimo, è più alto di lei ormai di almeno 10 centimetri e infatti sembra “sparire” dietro di lui la conduttrice. Elisabetta Gregoraci è alta 174 centimetri e pesa circa 55 chilogrammi ma accanto a Nathan pare essersi ‘rimpicciolita’.