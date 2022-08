“È finita, purtroppo”. Indiscrezione bomba su uno dei più amati gruppi italiani: fan disperati. Cosa succede

Riccardo Zanotti lascia i Pinguini Tattici Nucleari. La notizia è stata lanciata dalla pagina Instagram ThePipol e ha avuto anche una conferma indiretta. “Dopo 12 anni di attività e ben quattro album pubblicati – leggiamo – i Pinguini tattici nucleari si sciolgono. La band formatasi nel 2010 in provincia di Bergamo raggiunse l’apice della popolarità partecipando nel 2020 al 70 esimo Festival di Sanremo nella sezione campioni con il brano ‘Ringo Star’, classificandosi al terzo posto”.

“Nessun annuncio ufficiale da parte del gruppo – si legge ancora – siamo noi a confermare la notizia a seguito delle indiscrezioni. Riccardo Zanotti frontman della band farà parte del cast del Tim Music Awards che a settembre, a Verona, durante le due serate di musica dentro la spettacolare cornice dell’Arena, presentate da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, si esibirà sul palco per la prima volta da solo”.





I Pinguini Tattici Nucleari si sciolgono, la reazione dei fan

Tv Sorrisi e Canzoni ha in parte confermato la notizia sostenendo che Riccardo Zanotti farà parte del cast del Tim Music Award da solo e senza il resto dei Pinguini Tattici Nucleari. Ovviamente i fan hanno reagito male alla notizia: “Tutti uguali , quando si arriva a successo e soldi , non c’è amicizia e progetto che regge” scrive qualcuno. Ma nelle ultime ore è arrivata la risposta del diretto interessato.

Nelle ultime ore lo stesso Riccardo Zanotti ha però categoricamente smentito la notizia dello scioglimento dei Pinguini Tattici Nucleari: “I Pinguini tattici nucleari non si sciolgono è una colossale Fake news” ha scritto il cantante in alcune Instagram Stories. Tuttavia il portale ThePipol continua a sostenere l’ipotesi della fine della band. Dove sta la verità?

La questione sta creando numerosi commenti e discussioni tra i fan del gruppo. Dopo la secca smentita di Riccardo Zanotti, infatti, ThePipol ha ribadito: “noi ripetiamo che siamo pronti a scommettere che il suo futuro sarà da solo, da solista. Con album già pronto e contratti firmati. Scommettiamo? I ‘Pinguini’ non si scioglieranno a dire di Zanotti ma lui canterà da solo”. A questo punto non resta che attendere, ma qualcuno fa già notare che uno dei due andrà incontro ad una figura non proprio bella…

Pinguini Tattici Nucleari, il gesto dopo Sanremo è pazzesco. Tutti senza parole: “Siete favolosi!”