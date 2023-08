La morte di Toto Cutugno sta sollevando una ventata di emozione che in pochi si sarebbero aspettati. Messaggi da colleghi, amici, politici, attori da tutte la parti del mondo. La notizia della scomparsa di Cutugno è stata diffusa da Carosello Records ed Edizioni Curci in una nota: “A poco più di un mese dal suo ottantesimo compleanno – si legge – ci lascia uno degli artisti italiani più famosi di sempre. Cantautore da oltre 100 milioni di copie”.

“Esponente della musica italiana più noto in tutto il mondo, cantautore che ha saputo portare la semplicità e la tradizione della canzone italiana anche all’estero, un artista dalla straordinaria carriera che continuerà a ispirarci e unirci”. A stroncarlo è stato una brutta malattia. Combatteva da tempo con un tumore alla prostata.





Toto Cutugno il ricordo commosso del premier albanese Edi Rama

“Avevo le metastasi del cancro che arrivavano quasi ai reni. Se non mi facevo operare subito le metastasi mi arrivavano ai reni ed ero finito”, aveva confessato Cutugno. Una malattia che il cantante è riuscito a scoprire appena in tempo, grazie anche all’aiuto di un grande amico nonché celebre artista: Al Bano Carrisi. Tantissimi, come detto, i messaggi.

Tra questi quello del primo ministro albanese Edi Rama. “Eri un grande, Italiano vero, dovevamo vederci quest’estate a Valona ma Dio ha deciso farti riposare in pace, mentre a noi rimangono le tue canzoni registrate per sempre nel cuore di tantissimi albanesi. Grazie di tutto Toto Cutugno è stato un privilegio vivere contemporaneamente con un mito come te”, il ricordo del premier albanese Edi Rama.

Toccante anche il ricordo di Pupo: “Toto, amico caro ed amato. Compagno di innumerevoli ed indimenticabili momenti di spettacolo e di vita, ti auguro buon viaggio. Mi mancherai”. I funerali di Toto Cutugno si terranno giovedì 24 agosto alle ore 11 alla Basilica Parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo in viale Argonne 56 a Milano. A comunicare la notizia è il manager Danilo Mancuso assieme alla famiglia dell’artista