“L’ultimo addio a Michele Merlo”. La data dei funerali: dove, quando e la decisione sulla camera ardente

È arrivato il risultato dell’autopsia di Michele Merlo, il cantante 28enne diventato famoso per aver preso parte della 17esima edizione di ‘Amici di Maria De Filippi scomparso il 7 giugno 2021 a soli 28 anni dopo essere stato colpito da un’emorragia cerebrale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Come riporta il Il Corriere della Sera l’esame autoptico è stato effettuata dal medico legale Matteo Tudini, dall’ematologo Antonio Cuneo e dalla dottoressa Anna Aprile del dipartimento di medicina legale di Padova e ha confermato una leucemia fulminante.

Una morte che ha sconvolto il mondo della musica e dello spettacolo italiano. Dopo l’esperienza nel talent di Maria De Filippi – edizione vinta dal ballerino Andreas Muller – dove si presenta con lo pseudonimo di ‘Mike Bird’, Michele Merlo firma un contratto con l’indipendente Maciste Dischi e pubblica il suo album d’esordio. Nel 2019 pubblica il secondo album, “Cuori Stupidi“, anticipato dai singoli “Non mi manchi più”, “Mare”, “Tutto per me”, “Aquiloni” e “Tivù”.

Nel 2020 si presenta al Festiva di Sanremo nella sezione “Nuove Proposte”, ma non riesce ad accedere alla finale e pubblica il suo primo libro dal titolo “Cuori Stupidi. Una notte può cambiare tutto”. Pochi giorni prima del malore Michele Merlo aveva comunicato in alcune stories di Instagram di essere al lavoro sui brani del suo terzo album, che sarebbe uscito a breve, ma purtroppo la sua vita si è spezzata troppo in fretta.





Ora resta il dolore della famiglia, degli amici, della fidanzata Luna e dei colleghi come Emma Marrone – sua coach durante Amici – il produttore e figlio d’arte Francesco Facchinetti, Ermal Meta, Federico Rossi (del duo Benji & Fede) e Aka7even, cantante dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Ora è il tempo dell’addio e come scrive il quotidiano online Fanpage, il 16 giugno 2021 al Pantheron della Certosa di Bologna sarà allestita la camera ardente dalle 9 alle 16. Il 18 giugno, a Rosà presso Villa Marchiorello, Località Ca’ Minotto, in provincia di Vicenza, ci saranno i funerali.