Michele Merlo, chi era l’ex allievo di Amici. La carriera e quell’amore sbocciato proprio tra i banchi del talent

Non ce l’ha fatta Michele Merlo, il cantautore di soli 28 anni diventato famoso grazie al talent Amici nel 2017 conosciuto con il nome d’arte “Mike Bird”. L’artista è morto dopo il ricovero causato da un’emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante.

Era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La sua situazione era stata data per disperata e lunedì 7 giugno è stato dichiarato il decesso. Da Emma Marrone a Francesco Facchinetti a Ermal Meta, da Federico Rossi (del duo Benji & Fede) a Aka7even, concorrente dell’ultima edizione di Amici, hanno inviato messaggi di solidarietà, affetto e incoraggiamento per l’ex talento di Amici.

Durante il concerto di domenica 6 giugno Emma Marrone gli ha voluto dedicare parole di sostegno e vicinanza: Tante persone sono nel mio cuore ma stasera c’è una persona particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia: forza Miky, forza”, aveva detto in apertura. Per poi dedicare all’ex allievo il brano ‘Trattengo il fiato’.





Prima di sbarcare ad Amici di Maria De Filippi, Michele Merlo, conosciuto con il nome d’arte Mike Bird, ha partecipato ai provini del talent di X Factor ma non era arrivato ai Bootcamp. A scartarlo era stata Arisa, coach dell’edizione numero venti di Amici, all’epoca giudice per la categoria dei ragazzi dai 16 ai 24 anni. Michele Merlo è originario di Marostica, in provincia di Vicenza, ma è cresciuto tra l’Italia e l’Inghilterra.

Prima di entrare ad Amici Michele Merlo suonava in gruppi internazionali come Foals e The Neighbourhood, ma è grazie alla partecipazione al talent di Maria De Filippi cheriesce ad ottenere i suoi grandi successi musicali. Il suo primo singolo è Tutto per me, anticipazione dell’album Cinemaboy. Nel 2020 pubblica il secondo album, Cuori Stupidi, ed è conosciuto per i singoli “Non mi manchi più”, “Aquiloni”, “Tivù” e “Mare”. Una carriera spezzata troppo presto dalla sua prematura morte. Nella scuola Michele Merlo aveva intrapreso una relazione con la ballerina Shady. Una storia d’amore bruscamente interrotta dopo la fine del programma di Canale 5. Proprio dopo la notizia del ricovero dell’ex fidanzato, Shady ha scritto sui social “Sending a prayer”, ovvero: “Mando una preghiera”.