Una terribile notizia ha scosso Vasco Rossi. Un grave lutto ha colpito il grandissimo cantante italiano, che ha condiviso il suo stato d’animo con tutti i suoi fan. Ha postato una serie di foto e anche un video che lo ritraggono insieme a questa persona fondamentale della sua vita, che purtroppo non c’è più da alcune ore. Un dolore che sarà difficile da superare in tempi brevi.

Vasco Rossi lo ha voluto omaggiare su Instagram e ha mostrato tutta la sua sofferenza per questo lutto veramente tremendo. La morte di quest’uomo che tanto gli ha dato nel corso della sua vita gli ha letteralmente squarciato il cuore. Ha subito ammesso che la mancanza si farà sentire in maniera molto forte. Immediate le condoglianze da parte di migliaia e migliaia di follower.

Vasco Rossi, grave lutto: “Mi mancherai tantissimo”

Dopo che Vasco Rossi è stato raggiunto dalla bruttissima notizia di questo lutto, che lo coinvolge in prima persona, ha scritto sui social: “Caro Ciciui… Mi mancherai moltissimo. Sarai sempre vivo dentro il mio cuore! Lui è sempre stato dalla mia parte anche quando molti mi voltavano le spalle… Facevano finta di non conoscermi, non credevano in quello che facevo”.

Poi Vasco ha concluso: “Lui insieme a Marengo (Modena) mi sono sempre stati vicini. Questo vorrei ricordarlo perché so che lui ci teneva! Lui è stato tra i primi ad avere la visione di quello che poi è diventato Modena Park“. A morire è stato il suo carissimo amico Andrea Giacobazzi, che ha perso la vita a 67 anni dopo alcune complicazioni in seguito ad un’operazione. Era colui che ispirò la canzone Colpa d’Alfredo.

Una perdita che ha rattristato tutti i fan di Blasco. Il rocker 72enne ha perso quindi uno dei punti di riferimento della sua vita, che aveva ispirato una delle canzoni più belle dell’artista.