Lutto nel mondo della musica: è morto il 22 febbraio 2022, Mark Lanegan, ex cantante e co-fondatore del gruppo rock americano Screaming Trees. Il musicista è stato uno dei più apprezzati rocker del panorama statunitense e internazionale. Per il momento le cause della morte non sono state divulgate: un comunicato pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale dice semplicemente che Lanegan è morto nella sua casa di Killarney, in Irlanda.

Mark Lanegan aveva 57 anni, e nel 2021 qualcuno ricorderà che aveva avuto il Covid-19 in forma molto grave. Il cantante descriverà poi l’esperienza in un libro, in cui racconta anche di essersi pentito di aver creduto a teorie complottiste sulla pandemia. La carriera di Mark Lanegan iniziò a metà degli anni Ottanta con gli Screaming Trees, considerati uno dei primi gruppi grunge insieme ai Soundgarden, ai Nirvana e ai Pearl Jam. Tra loro, tra l’altro, condividevano lo stato di origine (facevano tutti parte della scena musicale di Washington, nel nordovest degli Stati Uniti).

Il cantante diede un’impronta forte e riconoscibile agli Screaming Trees, con la sua voce profonda da crooner più che da frontman di un gruppo rock. Il talento naturalmente non è rimasto confinato: moltissime le collaborazioni di Mark Lanegan con altri gruppi e artisti, tra cui Kurt Cobain, Moby, Neko Case e Isobel Campbell dei Belle and Sebastian, tra gli altri.





Mark Lanegan alla fine pubblicò 11 dischi da solista. Fece anche parte dei Queens of the Stone Age e contribuì a fondare i Gutter Twins. Due rock band che sono e resteranno per sempre nella storia del rock. Negli ultimi anni ha pubblicato anche due libri. Il primo, Sing Backwards and Weep, è un’autobiografia in cui svela tutto quello che gli è successo dall’infanzia in poi.

Un mondo senza Mark Lanegan mi piace un po’ meno. February 22, 2022

Il secondo, Devil in a Coma, racconta la sua terribile esperienza con il Covid, dalla perdita dell’udito al coma lungo tre settimane. Il suo ultimo album è Straight Songs of Sorrow del 2020. Mark Lanegan lascia la moglie Shelley e proprio la famiglia chiede di rispettare la sua privacy.