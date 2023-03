Marco Masini ha vinto il 40° Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte, quella che oggi è chiamata Giovani, con il brano Disperato, canzone scritta da Marco Masini, Giancarlo Bigazzi e Giuseppe Dati e presentata da Masini al Festival di Sanremo 1990.

Il brano è arrivato primo nella categoria Nuove Proposte, permettendo al cantautore di partecipare l’anno successivo nella categoria Campioni. Nel 2001 lo stop alla musica, dopo aver denunciato atteggiamenti persecutori nei suoi confronti. Come per la collega Mia Martini, Marco Masini, è stato accusato da alcuni colleghi e operatori del settore di ‘portare sfortuna’. Di conseguenza la sua carriera è stata ostacolata.

Marco Masini, confessione sul quel particolare del suo corpo

Ne 2004 Marco Masini è tornato a Sanremo con il L’uomo volante, brano che lo ha incoronato vincitore di quella edizione. Una lunga carriera, fatta di successi ma anche di un lungo periodo buio e una vita privata che in pochi conoscono. Il cantante si è raccontato alle pagine del Corriere della Sera rivelando alcuni dettagli sconosciuti della sua vita, come l’amicizia fraterna con Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

“Ogni estate noi quattro bischeri ci si ritrova a casa di Carlo Conti, a mangiare focaccia all’olio sfogliando i giornali sportivi con le dita unte”, ha rivelato Marco Masini. “Carlo il più saggio, Leonardo che sembra non non prendere mai niente sul serio, è il più sensibile e infine Giorgio, milanista sfegatato ed è stato uno dei primi a starmi vicino quando ne ho avuto bisogno”. L’artista ha rivelato anche di avere dei capelli artificiali, non un vero e proprio trapianto, ma dei capelli finti provenienti dal Giappone.

“Ho cominciato a perderli da ragazzo, quando facevo il servizio militare nella Vam, la vigilanza dell’aeronautica, per colpa dell’elmetto stretto. – ha raccontato Marco Masini – Non ho fatto il trapianto, ma un rinfoltimento con capelli artificiali, sono giapponesi, tengono fino a 80 kg di strappo”. In passato anche Francesco Facchinetti aveva spiegato di avere dei capelli finti: “Io ho il primo trapianto di capelli non chirurgico. Se volete saperne di più, scrivete a Fabrizio…”, aveva detto il cantante e conduttore.