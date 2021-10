“Ci dispiace ma è così”. Maneskin, decisione del gruppo è improvvisa: l’annuncio arriva via social

Un anno da ricordare quello dei Maneskin. Vittoria al Festival di Sanremo e trionfo all’Eurovision. Simpatici, genuini ma anche 4 indiscutibili musicisti. Da ‘zitti e buoni’ al nuovo singolo Mammamia una serie di successi. Una strada coerente con la loro indole ‘ribelle’ che dopo la vittoria all’Ariston a Sanremo 2021, non ha mai perso la bussola del successo. Prodotto da Fabrizio Ferraguzzo & Måneskin, il brano è registrato in presa diretta per mantenere un suono molto ruvido.



Nonostante sia una canzone rock, richiama vibrazioni dance e da club, a partire da un potente riff di basso e una batteria incalzante. Il testo scanzonato parla della percezione che le persone possono avere del comportamento altrui, le cui intenzioni e pensieri sono invece completamente differenti. La band dei Maneskin, più che mai, mostra il proprio lato ironico e non si prende troppo sul serio dopo l’exploit dell’Eurovision.

Maneskin, nel 2022 via al tour



Victoria, Damiano, Thomas e Ethan faranno ritorno alla dimensione live questo inverno e il prossimo anno, sui palchi delle più importanti città europee durante il “Loud kids on tour” (andato sold out in meno di due ore dall’apertura delle prevendite), organizzato e prodotto da Vivo Concerti e previsto per i mesi di febbraio e marzo 2022.







Proprio i concerti sono alla base delle notizie circolate sui Maneskin nelle ultime ore. Contrariamente a quanto annunciato nel 2021 non ci sarà alcun concerto messo in piedi dal gruppo romano. Nello specifico, i rinvii riguardano le date di dicembre a Roma e a Milano che sono state calendarizzate al marzo e all’aprile del 2022.





“Siamo dispiaciuti di dover annunciare lo spostamento delle date italiane di Roma e Milano ad aprile 2022. Non vediamo l’ora di tornare dal vivo e condividere la nuova musica con voi. Grazie per la vostra comprensione e per il supporto, a presto”. Così la band in una nota diffusa su Twitter, Facebook e Instagram. Nello specifico a saltare sono state le date del 14 e 15 dicembre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma e del 18 e 19 dicembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, a Milano.