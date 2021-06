Dopo due anni finisce la storia d’amore tra il cantante e la modella. 27 anni lui, 21 lei, 10 mesi fa era arrivata la proposta di matrimonio. A quanto riportano infatti alcuni giornali patinati il ragazzo avrebbe regalato alla fidanzata un anello di fidanzamento di oltre 3,5 milioni di euro. La loro storia era iniziata quasi tre anni fa, nell’agosto del 2018 quando lui aveva lasciato la sua fidanzata (10 anni più grande di lui) dall’amore con il quale era nato il figlio.



Poco prima di fidanzarsi con Maya Henry, pare che il cantante avesse avuto una storia con la top model Naomi Campbell, durata quattro mesi. Gossip non confermati, mentre confermatissimo è l’addio tra la coppia. A dare la notizia è stato lui. “In questo momento più che mai sento che sto facendo del male alle persone, e non potrei sentirmi più deluso da me stesso. Questa cosa mi dà un fastidio terribile. La verità è che non sono mai stato molto bravo con le relazioni. E so come mi comporto quando sono in una relazione, arrivato a questo punto. Non sono bravo a gestirle quindi devo lavorare su me stesso prima di buttarmi su qualcun altro”.



E ancora: “Ecco cos’è successo con la mia ultima relazione. Non le stavo più dando la migliore versione di me. Era meglio che io me ne chiamassi fuori. Facendo quello che facevo non mi sentivo ben, ma doveva succedere per forza. Credo sia un modo un po’ stucchevole per dire che era la cosa migliore da fare per entrambi. Spero davvero che lei sia felice”.







Lui è Liam Payne tornato alla ribalta qualche settimana fa con un video di 16 minuti su youtube in cui raccontava di aver vissuto settimane difficili. Raccontava di essere malato ma tace sulla causa delle sue difficoltà. “(Sono) state settimane molto strane e molto brutte – molta tosse – capisco chiunque sia malato in questo momento. Quando non posso allenarmi poi divento un pazzo depresso”, racconta il cantante che ha approfittato dello stop obbligato per dedicarsi al figlio avuto dalla sua ex fidanzata Cheryl.



Un rapporto burrascoso con la salute quello del cantante costretto a uno stile di vita molto controllato fino al 2012 per via di disfunzioni renali dovute alle complicazioni di un parto prematuro, superate solo all’età di vent’anni. Difficoltà che non hanno fermato Liam Payne che ha iniziato la propria carriera con un provino per X Factor UK del 2008.