“Un incidente d’auto”. Lutto nella musica, Ivana muore a 32 anni. Fan sotto choc per la perdita di una grande artista che ha fatto sognare migliaia di fan con la sua musica magnifica e popolare. La donna era anche madre di quattro figli, ora tutti orfani di madre. “Suo marito e i suoi figli erano i pilastri della sua vita, la ragione di ogni suo sforzo e sacrificio”, fa sapere la municipalità dove la donna viveva.

La famosa cantante aveva festeggiato proprio i 32 anni solo il giorno prima di questo terribile incidente, avvenuto intorno alle 6:50 del 15 giugno. La notizia del suo decesso però è venuta a galla soltanto adesso, dopo giorni di silenzio. Ivana stava guidando ed era in macchina con un collega, quando avrebbe perso il controllo del veicolo e si sarebbe andata a schiantare non lasciandole scampo.





Le immagini mostrano l’auto danneggiata e ribaltata sul ciglio della strada bagnata. Recentemente si era esibita al Festival del “Cantar Mexicano”, dove aveva stupito la folla con il suo talento vocale e la sua presenza scenica. L’amministrazione comunale ha dichiarato che: “Ivana ha personificato lo spirito del servizio pubblico con passione e amore, sempre pronta ad aiutare gli altri e a trovare soluzioni anche nei momenti più difficili”.

E ancora: “Ha studiato e lavorato nel nostro Comune con grande responsabilità e impegno”. La notizia della morte della cantante Ivana Pino Arellano, meglio conosciuta come “La Rancherita de Chanco“, ha colpito duramente la comunità musicale e i suoi fan in tutta la regione del Maule, in Cile.

Country singer dies in horror crash just a day after celebrating birthday https://t.co/0jjhWXsvZp pic.twitter.com/4KVDx4exJx — The Sun (@TheSun) June 19, 2024

L’incidente si è verificato sulla strada M-80, vicino al paese di Pelluhe, nella regione del Maule. La cantante, nota per la sua voce e la sua presenza scenica, era considerata una figura tradizionale del mondo musicale messicano e aveva costruito un grande seguito nella sua città natale di Chanco. La cantante è stata sepolta nel cimitero parrocchiale di Curanipe a Pelluhe. Le indagini sulle cause dell’incidente sono in corso.

