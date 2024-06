Guai in arrivo per il famoso cantante, a quanto si apprende sarebbe stato fermato nella tarda serata di ieri. Sembra, di più, che fosse in evidente stato di agitazione. Non è il primo caso di una star dello spettacolo che si trova coinvolto in affari del genere . Molti anni fa, era il 2006, una disavventura toccò Chad Kroeger, il frontman dei Nickelback, tratto brevemente in arresto per guida in stato d’ebbrezza. L’episodio si era verificato nella British Columbia canadese, nella zona di Lower Mainland.

Due pattuglie della polizia sono intervenute quando hanno visto il veicolo condotto da Kroeger superare il limite di velocità ed effettuare manovre pericolose. Il cantante era stato rilasciato dopo l’identificazione e gli atti trasmessi alla magistratura. Celebre anche il caso di Justin Bieber.





Justin Timberlake fermato per guida in stato di ebbrezza

Era il 2014 quando Justin era stato fermato dalle autorità di Miami alle prime luci dell’alba, insieme a un’altra automobile con cui stava gareggiando, un’altra Lamborghini guidata dal cantante R&B Khalil Sharief che, ironia della sorte, aveva postato poche ore prima una foto su Instagram che ritraeva proprio la fuoriserie di Justin.

Stavolta è toccato a Justin Timberlake, arrestato per guida in stato di ebbrezza negli Hamptons. A spiegare l’accaduto un funzionario delle forze dell’ordine alla Abc News. “L’ incidente è avvenuto ieri sera a Sag Harbor, New York, e oggi la pop star dovrà presentarsi in tribunale per rispondere delle accuse. Timberlake ha in programma due concerti a Chicago questo weekend e due spettacoli a New York la prossima settimana”, si legge su Leggo.

Cantautore, ballerino, attore e produttore discografico statunitense. Ha cominciato la sua carriera partecipando al talent show Star Search e poco dopo al programma per ragazzi Mickey Mouse Club, con alcune sue colleghe come Christina Aguilera e Britney Spears. Raggiunse però la notorietà come membro della boyband NSYNC a fine anni novanta, esperienza che terminò nel 2002 quando la band si sciolse. Lo stesso anno, Timberlake pubblicò il suo primo disco da solista, Justified, che gli fece vincere 2 Grammy Awards.