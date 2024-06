Aggressione vergognosa in piazza in pieno giorno. È scioccante quanto capitato a un anziano disabile nella giornata di ieri, lunedì 17 giugno, nel quartiere Barriera di Milano a Torino. L’uomo è stato selvaggiamente picchiato per 5 euro da uno sconosciuto ubriaco che lo ha picchiato col suo deambulatore dopo averglielo sottratto.

A raccontare l’incredibile episodio di violenza è stata una residente, Verangela Marino, consigliera di Fratelli d’Italia. Secondo la sua testimonianza l’autore dell’aggressione aveva già tentato la settimana scorsa, insieme a un’altra donna come complice, di sottrarre cinque euro dalla tasca dello stesso anziano che ieri è stato brutalmente aggredito.

L’aggressione e l’arrivo delle forze di polizia

Il brutale pestaggio è avvenuto davanti agli occhi di molti passati che sono rimasti esterrefatti. L’uomo dopo aver aggredito l’anziano disabile si è dato alla fuga. Qualcuno dei presenti ha cercato di inseguirlo, mentre altri hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno caricato la vittima su un’ambulanza e l’hanno trasportata all’ospedale Giovanni Bosco. Sembra che abbia riportato la frattura del setto nasale. L’aggressore, invece, è stato inseguito da alcuni passanti e ha rischiato il linciaggio. Come riportato da Torino Today sono stati gli agenti del commissariato Barriera di Milano a salvarlo dalla folla inferocita.

A quanto pare i poliziotti hanno allontanato l’uomo, mettendolo in salvo. Ma non è ancora chiaro se l’aggressore sia stato arrestato o meno. La testimone ha denunciato il fatto sui social: “Trovo indegno e vergognoso che alle due del pomeriggio si possano verificare questi episodi e soprattutto che si continui a lasciare per strada delle palline impazzite e pericolose come questo individuo che già la settimana scorsa è stato protagonista di un brutto gesto con un’altra donna tossicodipendente. I due infatti hanno tentato di circuire lo stesso anziano per sottrargli qualche euro dalla tasca al fine di poter recuperare la sua dose quotidiana di stupefacente. Auspico che questa persona non solo venga trattenuta in carcere, ma venga definitivamente tolta dalla circolazione e affidata a servizi preposti che possano curarla e tenerla lontana dalla gente perbene come il signore in questione”.

