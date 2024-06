Una bambina di sei anni è stata trovata viva vicino al corpo della sorella assassinata dopo che anche la madre era stata brutalmente uccisa dall’ex fidanzato, finito in carcere insieme all’attuale fidanzata, anche lei accusata di rapimento e duplice omicidio. La denuncia di scomparsa di Callie Brunett, una mamma di 35 anni di Loranger, Louisiana, è stata presentata martedì scorso alla polizia e il suo corpo senza vita è stato poi scoperto nella sua camera da letto. Anche le due figlie di quattro e sei anni erano sparite nel nulla e sono state ritrovate in una zona boscosa a sud di Jackson, nel Mississippi.

Erin, quattro anni, è stata trovata morta, mentre la sorella maggiore, Jalie, di sei anni, è stata trovata ferita ma viva a pochi metri dal corpicino della sorellina. La piccola è stata soccorsa e trasportata all’ospedale, dove è stata ricoverata per curare delle lievi ferite e presto sarà affidata alle cure dei suoi nonni, sconvolti per la morte della figlia e della nipote di quattro anni. Dopo la scomparsa della donna e delle due figlie la polizia ha cercato nell’appartamento in cui le tre vivevano e hanno trovato il corpo senza vita di Callie.

Donna uccisa, le due figlie rapite e una di loro trovata morta

Callie Brunett aveva avuto una relazione difficile con Daniel Callihan, ex fidanzato arrestato con l’accusa di violenza e omicidio. Come riferisce il Mirror, anche Victoria Cox, ritenuta l’attuale fidanzata di Callihan, è sospettata dell’omicidio della donna, del rapimento delle due bambine e dell’omicidio di una delle due.

Secondo l’ufficio dello sceriffo di Tangipahoa, quella che era iniziata come “violenza domestica” ai danni della donna e della sue bambine si è poi trasformata in omicidio. Non solo, dopo il ritrovamento delle due bambine la polizia ha trovato anche prove che suggerivano il traffico di esseri umani, scoprendo anche delle gabbie per piccoli animali.

Lo sceriffo ha spiegato che: “Callihan è accusato di aver commesso atti di violenza brutali e atroci, compresi gli omicidi della 35enne residente a Loranger Callie Brunett e di sua figlia di quattro anni, Erin“. Tutto è iniziato quando i genitori della donna non sono riusciti a mettersi in contatto con la figlie e dopo diversi tentativi hanno chiesto all’ex marito di andare a trovarla a casa. Lì, l’uomo ha scoperto il corpo senza vita della sua ex e si è reso conto che le figlie erano scomparse. Per la donna non c’è stato niente da fare, è stata dichiarata morta sul posto, e la polizia ha iniziato una ricerca a tappeto delle due bambine.

Poco dopo gli agenti hanno fatto la terribile scoperta delle piccole: la bimba di quattro anni era morta, mentre Erin è stata trovata viva. Il capo della polizia di Jackson, Joseph Wade, ha parlato del caso in una conferenza stampa. “Situazione orribile, tragica. Non avrei voluto assistere a una cosa del genere come capo della polizia, ma neanche da padre, vedere questa bambina morta a soli quattro anni è stato uno choc”. Come detto, i due arrestati sono accusati anche di aver messo in piedi anche un traffico di bambini. Del caso si sta occupando che l’FBI.