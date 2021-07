“Mi viene da piangere!”. Emma Marrone, paura in volo: “Ma che le succede?”

C’è chi ha paura dei gatti, chi della velocità, chi del mare… e c’è chi ha paura dell’aereo (che poi è un mix tra la claustrofobia e il timore del vuoto e l’altezza). Ogni paura deve essere rispettata, perché nessuno sa in fondo cosa si provi ad avere una fobia, in cui l’attacco di ansia o panico è solo l’ultima goccia d’un vaso già all’orlo. L’importante però , è scherzassi sempre, non prendersi mai sul serio e accettare i propri limiti. Lo sa bene la magnifica Emma Marrone.

Lei, che di problemi (seri) ne ha avuto tanti, montagne altissime da scalare, sa bene quando poter ironizzare. Ed eccola la bellissima Emma Marrone che condivide una sua grande fobia: quella del volo. Tuttavia, costretta a farlo per lavoro, ha documentato sul social la terribile esperienza fra i cieli: “Io – ha sottolineato scherzosamente su Instagram la cantante – soffro solo per la musica, che sia chiaro”. Qualche scatto social per Emma Marrone che vuole a tutti i costi condividere col suo pubblico la sua grande paura.

La cantante ha paura di spostarsi in aereo, ma per esibirsi a “Battiti Live” è stata costretta a prendere il volo di andata per la Puglia e quello di ritorno per la Capitale. Emma ha affrontato l’avventura con coraggio, postando dalle stories di Instagram qualche momento del duro viaggio.





Emma Marrone, la sua paura di volare

Prima ha avvertito i follower, condividendo uno scatto con suo passaporto e sottolineando “Non prendevo un volo da due anni, chi mi conosce sa”. Poco dopo ha pubblicato un’altra foto che la vede sul sedile dell’aereo privato preso per la traversata, praticamente terrorizzata.

“Io – ha fatto sapere Emma Marrone – soffro solo per la musica, che sia chiaro”. Naturalmente, come sappiamo, tutto è andato bene per Emma Marrone che è tornata a casa, pronta a riabbracciare i fan con il suo tour, il “Fortuna Live”. Speriamo solo non debba riprendere un volo a breve!