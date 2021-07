“Non posso crederci, che emozione”. Aka7even, obiettivo raggiunto: il grande annuncio fa impazzire i fan

Per Aka7even momento magico, dopo la bellissima esperienza ad ‘Amici 20’, culminata con l’approdo alla finale del serale. Ha raggiunto un obiettivo molto ambizioso e che probabilmente sognava da tempo, anche se mai si sarebbe aspettato di ottenerlo in così poco tempo. A riferire tutto è stato lo stesso cantante, che ha comunicato la splendida notizia sul suo profilo Instagram ufficiale. Un’emozione davvero enorme, che ha fatto commuovere anche tantissimi suoi ammiratori, impazziti di gioia.

Qualche giorno fa Aka7even ha dedicato la sua “Mi manchi” all’amico Michele Merlo, venuto a mancare a causa di una leucemia fulminante. Subito dopo la performance Luca Marzano, questo il suo vero nome, ha rivolto alcune parole all’amico scomparso. Poi su twitter ha scritto: “Mi manchi va a te, Miky. Te l’avevo promesso”. Un momento davvero toccante che ha aggiunto una nota agrodolce alla serata solitamente pervasa da un’atmosfera leggera e spensierata. Ora invece questo colpaccio.

Questo il messaggio di Aka7even sul suo social network: “Giuro che sono troppo emozionato. Non ci credo ancora. Ricordo quando mi dicevano che la musica fosse una ca…a per me. Che tutto questo era impossibile, che dovevo pensare a studiare o a lavorare. Io ho studiato e lavorato, ma per la musica, senza mai pensare di smettere di farlo nemmeno una volta. La mia famiglia fa parte di questo successo, e chi ci ha creduto da sempre. Io vengo da una periferia e ho sempre vissuto con il minimo indispensabile”.





Poi Aka7even ha aggiunto: “Quando vieni dal nulla, tutto è più bello. Non smettete mai di crederci. Questo doppio platino è mio e vostro. Aka7”. Dunque, ha vinto il doppio disco di platino grazie alla sua canzone ‘Mi manchi’. Un risultato stupefacente, che ha lasciato tutti senza parole. Meritatissimo questo trionfo del giovane, che è sempre rimasto umile anche in queste settimane. E ora spera che questo sia solo l’inizio di una carriera artistica ricca di successi e di traguardi sensazionali.

Grazie al suo singolo Loca ha toccato i 50 e poi si è portato in 47sima posizione nelle classifiche delle radio italiane. Poi nel girone infernale dei social si è anche sparsa la voce che Aka7even abbia iniziato una nuova frequentazione sentimentale dopo aver rotto con Martina Miliddi. Luca Marzano alias Aka7even quest’anno ha dovuto affrontare gli esami di maturità. Lui stesso ha dato l’annuncio ai fan dei social.