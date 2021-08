Giornata di lutto per il mondo del web. Una vera e propria star, seguita da migliaia di persone, è morta nella giornata di mercoledì 18 agosto. Omar se n’è andato a soli 42 anni, dopo essere stato colto improvvisamente da un infarto, che non gli ha lasciato scampo. Per alcune ore è circolata la notizia del suo decesso, ma in un primo momento non tutti ci avevano creduto ed avevano pensato ad una fake news. Poi però è arrivata purtroppo la conferma con l’immagine anche del manifesto funebre affisso in strada.

A dirgli addio, oltre ai suoi seguaci, il papà Antonio, il nonno Ferdinando Cosentino, gli zii e i cugini. Un familiare del 42enne, visto che in rete non si stava parlando di altro, ha voluto ufficializzare la terribile notizia e ora sono in tanti a piangerlo. Era purtroppo scomparso da Youtube da due anni perché era stato ricoverato in una clinica per portare avanti una riabilitazione, per riprendersi da una brutta caduta in casa che gli aveva causato la rottura del femore. Era obeso, ma era riuscito a perdere 55 chili.

Omar Palermo è deceduto dunque per un attacco cardiaco. Il suo nome forse non vi dice nulla perché era conosciuto da tutti col nominativo di Youtubo Anche Io. Youtubo Anche Io era nato in Calabria e più precisamente a Rossano, un paese in provincia di Cosenza. Era diventato molto noto sul web per la pubblicazione di tanti video che lo ritraevano, mentre era intento ad abbuffarsi col cibo. Quei suoi filmati divertenti gli avevano permesso di avere una notorietà pazzesca.





Youtubo Anche Io ha esalato l’ultimo respiro presso la casa di cura ‘Tirrenia Hospital ex Triarico’ di Belvedere Marittimo. So Youtube mancava appunto dal 2019 e c’era già stata preoccupazione in passato per la mancanza di notizie sul suo conto. I suoi video sono stati in grado anche di essere guardati da più di 4 milioni di persone e il suo canale era seguito da mezzo milione di utenti. L’ultimo saluto ci sarà il 20 agosto, quando si terranno i suoi funerali, ai quali potranno prendere parte 45 persone per le norme anti-Covid.

Le esequie di Youtubo Anche Io avranno luogo all’interno della chiesa di San Bartolomeo a Rossano a partire dalle ore 11. Il suo ultimo video risaliva precisamente all’8 giugno del 2019, poi aveva fatto sapere di essere in buone condizioni di salute e di aver voluto interrompere la pubblicazione di filmati per una scelta volontaria. Adesso è arrivata la notizia più brutta con la fine della sua vita.