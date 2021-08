Era scomparso qualche giorno fa dal suo paese: aveva 38 anni e prima di far perdere le sue tracce aveva fatto una consegna. Da quel momento non si più saputo nulla di Daniele Urbani, 38 anni di Vallerano (Viterbo). Lavorava in una ditta che si occupa della consegna di prodotti da forno, ha fatto perdere le proprie tracce subito dopo l’ultima consegna di pane a Caprarola, sempre nel Viterbese.

Era atteso in azienda, ma non ha più fatto ritorno. I colleghi, allarmati per la sua assenza, hanno iniziato a chiamarlo, tuttavia il suo cellulare risultava staccato. A questo punto si sono insospettiti e hanno dato l’allarme: sono partite le ricerche, nel campo sportivo di Caprarola è stato allestito il campo base di forze dell’ordine, protezione civile e vigili del fuoco per battere il territorio alla ricerca del 38enne: aveva occhi neri e capelli scuri corti, indossava una maglietta e un paio di pantaloncini bianchi, era alto 168 cm.

Nella giornata di martedì 24 agosto è stato agganciato il segnale del telefonino di Daniele Urbani a Vallerano, in località Campagnano. Le squadre che dalle prime ore della scomparsa sono al lavoro per riuscire a rintracciarlo (foto Corriere di Viterbo), seguono costantemente i suoi spostamenti grazie alle immagini delle telecamere e al segnale del telefonino. Il suo furgone è stato ripreso da una telecamera a Caprarola e poco dopo da una seconda telecamera al bivio Trenta Miglia.





Mercoledì 25 agosto è stato ritrovato il furgone su cui viaggiava Daniele Urbani, un Fiat Doblò bianco targato EF439KN che il 38enne di Vallerano aveva usato per fare alcune consegne la mattina di venerdì 20 agosto. Di lui, però, nessuna traccia fino all’epilogo delle ultime ore. Urbani è stato trovato morto in un fosso. Sono stati i vigili del fuoco a trovare il corpo del 38enne in un fosso a Caprarola in località Vago la Costa e lo stanno recuperando con l’elicottero. Sul posto anche i volontari della protezione civile di Caprarola.

Sono risultate vane le speranza di ritrovare vivo Daniele Urbani, il fornaio di Vallerano scomparso poco dopo aver effettuato una consegna. Il primo ad individuare il suo corpo in un canalone è stato un soccorritore della protezione civile. Il corpo stava secondo alcuni a poche centinaia di metri dal furgone abbandonato.