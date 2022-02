Terremoto in Italia, paura e gente in strada. La situazione

Scossa di terremoto in Italia. I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica hanno registrato una scossa compresa tra i 3.9 e 4.4 gradi della scala Richter. Tanti gli utenti che sui social stanno descrivendo il sisma avvertito. Ancora poche le informazioni raccolte finora ma sembra che la scossa che è stata registrata, sempre secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, intorno alle 19.55. Per ora non si hanno notizie di danni. Ma tanta la paura e gente in strada.



L’epicentro del terremoto dovrebbe essere nel Reggiano, ma si attendono i dati aggiornati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Sarebbe stato avvertito a quanto pare, anche nelle province del Veneto come quella di Verona e quella di Vicenza. Ma le più colpite sembrano essere quelle di Reggio Emilia appunto e di Modena, tra i comuni dove è stata avvertita di più quelli di Carpi e di Correggio.



Anche i residenti in Lombardia, tra Milano e la più vicina Mantova, hanno fatto sapere di aver percepito la scossa di terremoto che a quanto pare è stata piuttosto breve. Al momento non vi sono notizie di eventuali danni a cose o persone. Poche settimane fa, la mattina di giovedì 20 gennaio, un altro terremoto era stato avvertito in Calabria.







Intorno alle 10:19 un terremoto di magnitudo 4.3 della scala Richter è stato registrato in provincia di Vibo Valentia, in Calabria, precisamente a Briatico, epicentro della scossa. La profondità stimata è stata di circa 9.9 chilometri di profondità al largo della costa vibonese. Come detto, la stima del terremoto è di 4.3 di magnitudo della scala Richter. Tra i centri più vicini all’epicentro: Briatico, a 9,4 chilometri, Zambrone, 13 chilometri e Pizzo 13,4 chilometri.

La scossa era stata distintamente avvertita in tutta la regione e in modo particolare a Vibo Valentia, Cosenza, Lamezia Terme, Catanzaro, Palmi, ma anche sul Pollino, tra Basilicata e Calabria, tra le province di Cosenza, Potenza e Matera, lungo tutta la costa tirrenica fino a Scalea ma anche nello Stretto di Messina.