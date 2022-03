Ha perso il controllo della sua Toyota Aygo finendo contro una cabina elettrica. Così è morto Simone Porrini, 21 anni ad aprile, residente a Setteville di Guidonia, mentre percorreva la strada di via Fratelli Gualandi, nella zona di Castell’Arcione di Guidonia.

Per cause ancora da appurare l’auto ha sbandato per poi finire la sua corsa contro una cabina elettrica dell’Acea adiacente al muro di cinta dell’ex Distretto Sanitario di Guidonia. Uno schianto violentissimo, che purtroppo non ha lasciato scampo al giovane laziale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Guidonia e il personale del 118. I pompieri hanno estratto il corpo di Simone dalle lamiere dell’abitacolo e gli operatori del 118 lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma.





Purtroppo per Simone non c’è stato niente da fare, p morto poche ore dopo il suo arrivo nel nosocomio della capitale. Simone era un calciatore della “Asd Setteville Caserosse” e con la maglia biancazzurra aveva vinto tre campionati di fila, giocando come perno centrale della difesa.

“La società ASD Setteville Caserosse, il Presidente e tutti i soci, si uniscono al dolore per la perdita di Simone Porrini Simone ha mosso i primi passi con la nostra società, dalla scuola calcio fino alla Juniores, vincendo i campionati di categoria nei Giovanissimi, Allievi e Juniores provinciali. Siamo vicini alla famiglia e porgiamo le nostre più sentite condoglianze”, è il post che la società ha scritto poco dopo la notizia della morte di Simone.