Con l’auto contro il bus, una vita spezzata a 29 anni. L’autista gravissimo: immagini choc

Roma, la tragedia alle prime ore dell’alba. L’incidente è avvenuto allo scoccare delle 5 del mattino, su via Ostiense, nella zona di Casal Bernocchi. A perdere la vita un ragazzo di appena 29 anni, alla guida di una Nissan Qashqai, rimasto ucciso all’altezza del civico 1693 in seguito al frontale con un bus della linea 017 della RomaTPL.

Una dinamica ancora da accertare quella del violento frontale avvenuto tra i due mezzi. Alla guida del bus della RomaTpl, un uomo di 50 anni, trasportato immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo. Per il 29enne, purtroppo, nulla da fare.

Una volta lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti del X gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco. Le situazioni del giovane conducente versavano da subito in una situazione irreversibile. Infatti la conferma del decesso del giovane è avvenuto nel giro di pochi minuti.





Al momento si apprende che l’autobus era fuori servizio e che per questo non si sono registrati altri feriti, ma si rimane in attesa di altri aggiornamenti sul caso. Inoltre, da quanto si apprende sulle testate giornalistiche locali, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere.

Al contempo il tratto della via Ostiense interessato dal violento frontale, ovvero quello compreso tra via delle Calle e via Casaletto di Giano, resta chiuso al traffico. Le forze dell’ordine preposte a eseguire i rilievi si trovano ancora sul posto per effettuare i rilievi e fornire una più puntuale dinamica della tragedia.