Roma, oltre 20 aggressori si sono presentati nell’ospedale romano dove era ricoverato un manifestante ferito, già in stato di fermo.Devastato il pronto soccorso dell’Umberto I da un gruppo di manifestanti no green pass coinvolti nelle violenze di ieri a Roma.

A quanto apprende l’Adnkronos, nel reparto era stato ricoverato un manifestante ferito, già in stato di fermo, quando si sono presentate una ventina di persone che hanno creato il panico nel pronto soccorso dell’ospedale romano, devastandolo.

“Un episodio gravissimo, bisogna fermare la violenza”, ha commentato con l’Adnkronos l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, che si sta recando al Policlinico per esprimere solidarietà ai sanitari. “La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore con l’intervento delle forze di polizia – spiega l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, sul posto per un sopralluogo.





“Ci sono 4 feriti, due tra le forze dell’ordine e due operatori sanitari”, informa in ultimo, riferendo un altro dettaglio per ANSA: “Una infermiera è stata colpita con una bottigliata in testa durante l’assalto. E’ stata colpita durante la colluttazione e poi refertata con alcuni giorni”.

“L’assalto è scattato perché uno dei fermati, un uomo proveniente dalla Sicilia, era stato ricoverato in ospedale. Probabilmente nel tentativo di liberarlo”. Per quanto riguarda i danni provocati dopo l’assalto, l’assessore aggiunge: “E’ stata forzata la porta d’ingresso, sono state divelte barelle e gli operatori si sono barricato dentro. I facinorosi sono però riusciti ad entrare nell’area rossa del pronto soccorso”.