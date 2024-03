Intercettazione choc di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, la donna trovata morta il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste, a meno di un chilometro dall’abitazione in cui viveva con il marito. Il cadavere della donna era stato rinvenuto chiuso dentro due sacchi per i rifiuti, con la testa avvolta in due buste di plastica, intorno alla gola un cordoncino lasco.

Il 13 febbraio è stato riesumato il cadavere della donna ed è stata effettuata la nuova ispezione cadaverica di Cristina Cattaneo, l’antropologa forense del caso di Yara. La procura di Trieste aveva chiesto l’archiviazione per suicidio, ma il gip l’ha respinta e ha ordinato 25 approfondimenti. Dopo la morte della donna, si è parlato molto del marito e di Claudio Visentin, amico con cui la donna avrebbe avuto una relazione e che proprio a causa di questo avrebbe voluto lasciare Sebastiano Visintin.

Liliana Resinovich, intercettazione del marito Sebastiano Visintin

È stato proprio Visintin ad accusare l’uomo di aver tolto la vita a Liliana una volta venuto a sapere dell’intenzione della donna di lasciarlo. Sebastiano ha sempre detto di non sapere niente della storia tra i due ma ora è saltata fuori una intercettazione che lo smentisce.

Anni fa, infatti, Sebastiano Visintin era venuto a conoscenza della storia di Liliana con Claudio. I due, infatti, avevano avuto una relazione negli anni Novanta e all’epoca la Resinovich era rimasta incinta di Claudio Sterpin. Nella intercettazione ambientale, Sebastiano parla con una persona e racconta questo episodio, avvenuto nel 1990 o nel 1991, quando lui e Liliana stavano già insieme. La notizia è stata riportata dall’Ansa.

Secondo la consulente della famiglia Resinovich, Gabriella Marano, questo elemento è “valutato con le ulteriori emergenze di indagine, come il fatto che Visintin sapesse, come da lui dichiarato pubblicamente, che la moglie andava a stirare le camicie a Claudio”, fa capire che “Sebastiano non poteva non sospettare di una frequentazione di Lilli con Claudio”. La famiglia non crede all’ipotesi del suicidio.

L’intercettazione, registrata durante un colloquio del 5 marzo 2022, riguarda Sebastiano Visintin e un’altra persona, proprio questa persona chiede perché i due non avessero avuto figli e Sebastiano Visintin racconta l’episodio che Liliana era rimasta incinta, non di lui, ma di Claudio Sterpin. Liliana e Visinitn stavano già insieme e all’epoca Sebastiano accompagno la compagna ad abortire. La documentazione sanitaria è contenuta negli atti e secondo quanto riferito da Sebastiano, Claudio non era a conoscenza della gravidanza della donna.