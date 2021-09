Tanta paura, ma per fortuna solo quella. Non ci sono stati feriti per l’incendio divampato all’interno di un pulmino, il primo giorno di scuola. Siamo a Cappella Maggiore, in provincia di Treviso. Qui lo scuolabus, durante la mattina del 13 settembre, ha preso fuoco, inghiottendo il mezzo dalle fiamme.Erano passate da poi le 9 del mattino e il veicolo era parcheggiato a Sarmede, in via dei Sarmati, poco lontano dall’abitazione dell’autista, che aveva già concluso il giro mattutino.

Quando è divampato l’incendio sul pulmino non c’erano quindi passeggeri a bordo. La notizia è riportata da Il Gazzettino. Ad avvertire i vigili del fuoco è stato lo stesso autista. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Conegliano e Vittorio Veneto, che hanno spento il rogo. Il mezzo è stato parzialmente distrutto dalle fiamme, causate con tutta probabilità da un corto circuito alla batteria.

Pulmino della scuola in fiamme, cosa è successo

Il fuoco si è propagato infatti dal vano motore, estendendosi in fretta al resto del pulmino. Un episodio che poteva essere una tragedia: per fortuna però l’esito è tutto positivo: nessuno si è fatto male in questo terribile incendio. Il pullmino, dell’azienda Battistuzzi, era entrato in servizio durante la mattinata, trasportando alcuni bambini della zona. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Sarmede, Larry Pizzol.





Proprio oggi, per i ragazzi di Cappella Maggiore sconvolti dalla vicenda del pulmino e altri quattro milioni, è iniziata la scuola. Il 13 settembre diventa un giorno anche simbolico per il Paese: non solo per gli studenti per i quali oggi suona la prima campanella: dall’Abruzzo alla Basilicata, dall’Emilia-Romagna al Lazio, dalla Lombardia al Piemonte, all’Umbria, al Veneto, alla Valle d’Aosta e alla Provincia di Trento.

Domani sarà la volta degli studenti della Sardegna, mercoledì di Campania, Liguria, Marche, Molise e Toscana, e il 16 settembre del Friuli Venezia Giulia e della Sicilia. Gli ultimi a ritornare in classe saranno gli studenti pugliesi e calabresi, lunedì prossimo 20 settembre.