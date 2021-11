Maltempo e allagamenti nella notte, scatta l’allarme. Colpite le aree di Porto Rotondo in particolare la zona dell’anfiteatro e piazzetta della casbah. Danni per maltempo anche a Olbia e Gallura hanno necessitato il pronto intervento delle squadre dei Vigili del fuoco, operativi in campo per mettere in salvo gli occupanti di una villa completamente allagata e attraversata da un fiume in piena.

Strade completamente allagate, e diverse attività commerciali ferme per il maltempo. Sono state numerosissime le richieste di intervento inoltrate al 115 in seguito agli ingenti danni provocati dal maltempo. Gli interventi sono andati avanti sino all’alba a partire dalle ore 21:30 della sera, ovvero da quando l’intensa perturbazione si è abbattuta sul territorio.

Il nubifragio ha colpito diverse aree, e in particolar modo tutte le zone a Nord, precisamente Porto Rotondo e Rudalza, con un bilancio decisamente più allarmante per la zona del teatro Mario Ceroli e della piazzetta Casbah, così come per la villa, attraversata da una sorta di “fiume in piena”, prontamente evacuata dalla squadra operativa dei Vigile del fuoco.





E dalle pagine di Gallura oggi si apprende che solo nelle ore del mattino la “situazione volge al miglioramento”, seppur “quella appena trascorsa è stata una notte di grande lavoro per i vigili del fuoco. Oltre 30 gli interventi effettuati in Gallura”.

Un incubo che piano piano volge al termine grazie alle “operazioni dei vigili del fuoco impegnati con squadre ordinarie e soccorritori acquatici per prosciugamenti e la messa in sicurezza di aree interessate da piccole frane e smottamenti”. Si resta in attesa di aggiornamenti.