“Non c’è più”. Lutto per Papa Francesco, la notizia triste nella sua famiglia

Una brutta notizia ha colpito Papa Francesco nelle scorse ore. Si è infatti verificato un lutto a pochi giorni dalla fine del 2021. La comunicazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha sicuramente lasciato senza parole il Santo Padre. Per Bergoglio un momento di dolore e riflessione. Ma oltre a lui, a pianger questa persona cara all’argentino è un’intera comunità, che lo conosceva benissimo per la sua professione. Era infatti stato un instancabile lavoratore e tutti adesso sono distrutti.

Non è solamente Papa Francesco dunque ad aver subito questo contraccolpo. Colui che non c’è più ha lasciato nel dolore più profondo la figlia Isa, il genero Gianfranco e il nipote Francesco. La moglie invece lo aveva salutato per sempre alcuni anni fa, quindi era vedovo da diverso tempo. Per il momento il Pontefice non ha voluto diramare comunicati stampa dal Vaticano per fornire news sul suo stato d’animo. Ma probabilmente potrebbe farlo nelle prossime ore, sempre se non preferirà mantenere il riserbo.

Ad aver perso la vita nel comune di Portacomaro Stazione, in provincia di Asti, è stato Delmo Bergoglio, che era il cugino di terzo grado proprio di Papa Francesco. Il nonno Angelo Bergoglio era infatti cugino del padre del Santo Padre. I funerali del parente di Papa Francesco sono stati celebrati all’interno della chiesa della Beata Vergine degli Angeli, situata a Portacomaro Stazione. L’ultimo saluto ha avuto luogo a partire dalle ore 15. Un momento di grande tristezza per tutti coloro che gli volevano bene.





Il cugino di Papa Francesco, che era un agricoltore, divenne comunque celebre a livello nazionale otto anni fa, quando fu eletto papa Jorge Bergoglio. Alcune televisioni si recarono nel comune piemontese e intervistarono sia Delmo Bergoglio che sua moglie. In uno dei suoi racconti, rivelò che i due avevano giocato insieme da bambini nel giardino. Il Pontefice si recò lì con sua madre e suo padre per una visita ai parenti. E ora ad 84 anni ha lasciato la terra, creando un vuoto nella sua famiglia.

In estate Papa Francesco si era invece soffermato sui suoi problemi di salute: “Mi ha salvato la vita un infermiere, un uomo con molta esperienza. E’ la seconda volta nella mia vita che un infermiere mi salva la vita. La prima è stata nel 1957”. Al tempo il Pontefice era ancora un giovane seminarista in Argentina e si ammalò di polmonite. Ora invece deve fare i conti con questa perdita familiare.