In queste ore un vortice ciclonico sta interessando le regioni meridionali con piogge diffuse, nel frattempo sul resto d’Italia avanza l’alta pressione oceanica. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it avvisa che precipitazioni diffuse con temporali interesseranno ancora la Sicilia e localmente la Calabria, piovaschi invece sul resto del Sud.

Venti forti di Grecale con raffiche fino a 80 km/h sferzeranno le coste adriatiche centro-meridionali, quelle tirreniche e quelle ioniche. Sarà ben soleggiato sul resto d’Italia, ma farà piuttosto freddo, infatti al primo mattino le temperature saranno decisamente invernali con 3-5°C previsi in città come Torino, Milano, Bologna, Firenze e Roma.

Maltempo in Sicilia: strade allagate, frane e famiglia isolate

Intanto la Sicilia fa la conta dei danni del maltempo che da ieri si è abbattuto sulla Regione. Oggi la situazione è apparsa gravissima, con le Eolie isolate a causa dei forti venti di burrasca che si stanno abbattendo. Aliscafi e traghetti sono infatti fermi nei porti da ieri pomeriggio.





In alcune zone della più grande delle isole delle Eolie, il mare ha spazzato via la spiaggia e a Canneto e Acquacalda ha raggiunto anche le abitazioni. Gravi disagi nella borgata di Partanna Mondello a Palermo, con le strade trasformate in un fiume di fango. Sette famiglie, di cui alcune con disabili, sono rimaste isolate dopo la frana causata dal nubifragio che si è abbattuto sulla città.

Meno male che a Palermo non piove mai se no ci dobbiamo comprare la barca è bastata una giornata di pioggia per mettere in ginocchio una città VERGOGNA

Diversi automobilisti sono rimasti incastrati nelle auto bloccate dall’acqua e sono centinaia le chiamate ai vigili del fuoco per danni causati dalla furia del maltempo. A Aci Castello, in provincia di Catania, scuole chiuse dopo l’ordinanza del sindaco Carmelo Scandurra. “A seguito dell’allerta meteo arancione prevista per la giornata di domani è stata disposta la sospensione delle scuole di ogni ordine e grado”.