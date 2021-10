Schianto sulla statale, morto un 28enne e quattro feriti gravi. 118 e vigili del fuoco sul posto

Un tragico incidente questa mattina, lunedì 4 ottobre, ha spezzato le vita di un 28enne sulla statale 16. Quattro persone sono rimaste ferite in maniera non grave. Lo scontro ha visto il coinvolgimento di quattro veicoli, tra cui anche una cisterna per lo spurgo di pozzi neri. Il 28enne era alla guida della sua Fiat Panda quando si è scontrato frontalmente contro il camion cisterna. Sul posto il Suem 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Padova che ha chiuso temporaneamente la statale per consentire di rimuovere i mezzi e fare i rilievi dell’incidente.



Gli operatori hanno estratto l’uomo rimasto all’interno del mezzo finito in acqua e lo hanno affidato alle cure del personale del 118. Sul posto presente anche la Polizia Stradale. Solo due giorni un 52enne aveva perso la vita, a Piove di Sacco, sempre nel Padovano, dopo essersi ribaltato. Questo di Padova è solo l’ultimo incidente stradale.



Nel pomeriggio un incidente era costato la vita a una coppia in Salento. Un uomo di 42 anni, Claudio Cutrino, è morto a seguito di uno scontro tra la sua Fiat Punto e una Bmw. La moglie, trasportata all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase in codice rosso, purtroppo anche lei è spirata, poco dopo il ricovero. Nello stesso nosocomio è stato condotto anche il conducente della Bmw, ma in codice giallo. Per lui, dunque, ferite meno gravi.







Secondo una prima ricostruzione dell’incidente la Fiat Punto con a bordo marito e moglie stava facendo una inversione a U sulla strada quando è sopraggiunta una Bmw che ha colpito frontalmente la Fiat Punto. Sul posto, avvisati dagli altri automobilisti di passaggio, sono intervenuti gli operatori del 118 con diverse ambulanze, i vigili del fuoco del distaccamento locale e i carabinieri della stazione di Tricase.

La notte scorsa, fra Galatone e Santa Maria al Bagno, era morto un centauro di 32 anni. Giovanissime anche le vittime che, molti chilometri più a Nord lungo la strada Pontine, avevano perso la vita nella notte tra sabato e domenica. A perdere la vita, due ragazzi di appena 18 anni, mentre altri due giovani versano in gravi condizioni.