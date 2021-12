Tragedia a Onore, paesino di nemmeno 900 anime in provincia di Bergamo, Lombardia. Nella giornata di ieri, mercoledì 1 dicembre, l’84enne Giovanni Migliorati, è morto in seguito ad un brutto incidente verificatosi intorno alle 18 di sera in località Ombregno. L’uomo era alla guida, da solo, di una Fiat Panda nuovo modello quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.

Nella carambola la macchina ha coinvolto altre due automobili. All’interno di questi altri veicoli c’erano tre donne che sono state soccorse e non versano in condizioni gravi. Il pensionato di 84 anni si stava dirigendo, sulla strada provinciale, in direzione Clusone. Quando ha sbandato è finito nella corsia di marcia opposta e si è scontrato con una macchina.

Sul posto sono giunti i mezzi del soccorso sanitario, un’ambulanza del Corpo volontari Presolana e un’automedica. Inoltre subito dopo l’incidente sono sopraggiunti carabinieri e vigili del fuoco. Purtroppo per Giovanni non c’è stato nulla da fare. Troppo violento l’impatto con un’altra automobile che procedeva in direzione opposta alla sua. Dopo lo scontro la Fiata Panda è finita di nuovo nella corsia in direzione di Clusone. Qui ha urtato un’altra automobile.





Per Giovanni Migliorati non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Stando alle prime informazioni sull’accaduto l’84enne avrebbe avuto un malore perdendo così il controllo del mezzo. Cordoglio nella frazione di Bratto, comune di Castione della Presolana, dove il pensionato risiedeva e distante una manciata di chilometri dal luogo dell’incidente.

Fortunatamente ferite solo in modo lieve le tre donne coinvolte nell’incidente avvenuto nella tarda serata di mercoledì primo dicembre a Onore (BG).