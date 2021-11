Incidente mortale, una brutta dinamica: l’auto si ribalta. Due vittime, 44 e 58 anni

Nonantola, tragedia sulla strada, Uno schianto troppo violento quello avvenuto tra un’auto e uno scooter poco dopo l’alba. Il sinistro è avvenuto lungo via di Mezzo, tra le frazioni di La Grande e Casette, nei pressi dell’incrocio con via Ferrarona. Nell’impatto sono morti entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti.

Dopo lo schianto, entrambi i mezzi sono finiti nel fosso, l’auto si è ribaltata mentre lo scooter è andato completamente distrutto. I conducenti dei mezzi, purtroppo, hanno riportato ferite troppo gravi e per loro non c’è stato nulla da fare.

Perdono la vita l’uomo di 44 anni alla guida dello scooter e una donna di 58 anni al volante dell’auto. Il corpo dell’uomo è stato letteralmente estratto da sotto le lamiere del mezzo da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118 e i Carabinieri.





Non sono ancora del tutto chiare le cause che hanno portato allo scontro, ma da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente pare che i due mezzi, non appena avvenuto lo schianto, siano usciti di strada finendo la loro corsa nei campi adiacenti la carreggiata stradale.

Il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso al traffico per consentire agli agenti di effettuare i rilievi sul caso. Pesanti, le ripercussioni sulla viabilità, poi ripristinata nel più breve tempo possibile. Si resta in attesa di aggiornamenti.