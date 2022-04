Napoli, lutto per l’intera comunità. Muore a soli 26 anni Ciro D’Amore. Una dura lotta contro la grave malattia, poi le cure nella speranza di vedere realizzarsi i suoi sogni. Come riportato dai media locali Ciro sognava di diventare magistrato, ma il terribile tumore non gli ha dato alcuna tregua.

“Sei stato strappato da questa terra perché eri troppo limpido per restarci! Come si dice: se sei in un prato pieno di fiori e decidi di prenderne uno quale prendi? Quello più bello! E tu sei uno di quelli”, si legge in uno dei numerosi messaggi sopraggiunti sui social non appena diffusa la notizia del decesso.





Purtroppo un carcinoma alla lingua non ha permesso a Ciro di poter proseguire gli studi e raggiungere il momento del concorso che avrebbe potuto aprire quel cassetto dove il 26enne custodiva da sempre il sogno di diventare magistrato. Sempre dai media locali si apprende che dopo la chemioterapia all’ospedale Pascale di Napoli, per Ciro era stato necessario proseguire le cure a Milano.

Delicate operazioni e cure intraprese per debellare l’aggressività della neoplasia che aveva colpito il ragazzo, poi anche una raccolta fondi sanitaria su iniziativa dei parenti lanciata negli ultimi mesi per aiutare Ciro nella sua lotta tra la vita e la morte.

La morte di Ciro lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei genitori, del fratello, della fidanzata e degli amici che hanno avuto la fortuna di conoscere il suo sorriso anche di fronte alle avversità della vita, prefendo il coraggio e la voglia di lottare anche nei momenti più bui.

