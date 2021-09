Un dramma inaspettato e sconvolgente ha turbato un’intera città, che non può credere a ciò che è potuto succedere. Un bambino di appena quattro anni è infatti deceduto in seguito ad un incredibile incidente. La sua morte è giunta sul colpo, dopo essere caduto nel vuoto dal terzo piano di un palazzo e più precisamente dal balcone del suo appartamento. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e il suo trasferimento in ospedale, per la piccola vittima non c’è stato niente da fare.

Una volta accaduto il brutto fatto, sono arrivati sul luogo della tragedia anche gli agenti della polizia di Stato, che hanno immediatamente avviato le indagini per capire come possa essere successo tutto questo. Sono stati effettuati i consueti rilievi per stabilire la dinamica dell’episodio. Praticamente tutti sono rimasti senza parole di fronte a un decesso assurdo, che ha lasciato tutti con un senso di smarrimento. Sono stati costretti a dire addio ad un bimbo, che aveva ancora tutta la vita davanti a sé.

Il bambino di appena 4 anni ha perso la vita nella città di Napoli nella mattinata di venerdì 17 settembre. Il fattaccio si è verificato in via Foria, nelle vicinanze degli uffici del giudice di pace, di fronte alla caserma ‘Garibaldi’. Il suo trasporto nel nosocomio ‘Vecchio Pellegrini’ di Napoli si è rivelato inutile perché le condizioni del piccolo erano critiche. Posti sotto sequestro il marciapiede e i lati dell’area interessati dalla caduta del bimbo. I vicini di casa sono letteralmente sconvolti per il dramma.





Resta da comprendere come mai sia avvenuta la morte del bambino a Napoli e tante mamme hanno manifestato tutto il loro dolore, proprio perché una tragedia simile poteva capitare a chiunque. La polizia scientifica sta adesso puntando l’attenzione sulla ringhiera e sulla sua conformazione e stanno provando a risalire a cosa abbia fatto il piccolo, prima di precipitare al suolo. Sembra comunque che si sia arrampicato e sia caduto improvvisamente dal balcone della casa con cui viveva con i genitori.

Il cadavere del bambino di 4 anni deceduto a Napoli è stato sequestrato ed è a disposizione della procura napoletana. Subito dopo l’accaduto, alcune persone hanno deposto dei fiori bianchi per mostrare il proprio cordoglio ai familiari. Alcuni di questi ultimi hanno anche avuto dei mancamenti all’esterno dell’ospedale quando hanno appreso che il piccolo non era più in vita.