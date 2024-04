Tragedia nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 aprile durante il concerto dei Subsonica che si è svolto a Firenze, precisamente al Mandela Forum. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, poi ripresi da quelli nazionali, un uomo di 48 anni originario di Pistoia ha perso la vita nella notte all’ospedale di Careggi dopo essere caduto dalle scale esterne del Mandela Forum al termine del concerto.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, intervenuta sul posto insieme agli operatori del 118, l’uomo sarebbe stato coinvolto in una lite con altri spettatori. La vittima si sarebbe trovata sulle scale della Mandela Forum insieme a un gruppo di altre persone e in quel momento sarebbe scoppiata una lite sulle scale.

Forse spinto da qualcuno, l’uomo è caduto sbattendo violentemente la testa. Immediata la chiamata al 118, con l’arrivo degli operatori con l’ambulanza e l’automedica che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale di Careggi di Firenze.

Le condizioni della vittima erano apparse gravissime fin da subito, a causa dei traumi alla testa riportati nella caduta dalle scale. Nonostante i soccorsi tempestivi e i tentativi dei medici di salvarlo, l’uomo non ce l’ha fatta ed è morto durante la notte. La vittima si chiama Antonio Morra aveva 48 anni ed era di Pistoia. Era al concerto con la moglie e, come detto, ha riportato gravi traumi riportati alla testa in seguito alla caduta.

Gli investigatori della squadra mobile fiorentina stanno esaminando i filmati ripresi dalle telecamere del Mandela Forum per ricostruire quanto accaduto. L’altra persona coinvolta è in fase di identificazione da parte delle forze dell’ordine.