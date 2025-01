Il 19 gennaio 2025, Patrizio Donati, noto veterinario e allevatore di alani, è stato trovato senza vita nel giardino della sua abitazione a Cerro Maggiore, in provincia di Milano. A scoprire il corpo è stata la moglie, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Donati presentava profonde ferite alla testa, al collo e a un braccio, compatibili con morsi di cane.

>> “Sono morti sul colpo”. Inferno di lamiere, le vittime sono due 2 ventenni: l’incidente è stato devastante

Donati, 72 anni, era conosciuto come il “Re degli alani” per la sua lunga carriera nell’allevamento di questa razza. La sua passione lo aveva portato a fondare l’allevamento “La Baia Azzurra”, che aveva prodotto numerosi campioni mondiali ed europei. Oltre alla laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l’Università Statale di Milano, nel 2007 aveva ottenuto una seconda laurea all’Università di Pisa in “Tecniche di allevamento dei cani di razza ed educazione cinofila”.





Veterinario sbranato dai suoi 5 alani: era un veterinario di 72 anni

Secondo le prime ricostruzioni, Donati potrebbe essere stato aggredito da due dei suoi dodici alani mentre si prendeva cura di un esemplare malato. I due cani in questione presentavano macchie di sangue, suggerendo un loro coinvolgimento nell’incidente. I tecnici del servizio veterinario regionale dell’Ats hanno prelevato i due alani per tenerli in osservazione, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Inizialmente, non era esclusa l’ipotesi che Donati avesse avuto un malore e che i cani lo avessero morso successivamente. Tuttavia, le lesioni al braccio indicano un possibile tentativo di difesa da parte del veterinario. La Procura di Busto Arsizio ha deciso di non disporre l’autopsia, dichiarando il decesso dovuto ai gravi traumi riportati.

La comunità locale e il mondo cinofilo sono rimasti profondamente scossi dalla tragica scomparsa di Donati, ricordato da molti per la sua dedizione e competenza nel campo dell’allevamento canino. Le circostanze esatte dell’incidente restano oggetto di indagine, mentre i due alani coinvolti rimangono sotto osservazione delle autorità competenti.

Leggi anche: “Una vita spezzata così”. Edoardo muore sulla strada di casa. L’incidente choc, aveva solo 26 anni