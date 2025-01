“Una vita spezzata così”. Edoardo muore sulla strada di casa. L’incidente choc, aveva solo 26 anni

Edoardo Catalano, un giovane di 26 anni originario di Casalmaiocco, nel lodigiano, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, poco prima delle 5 del mattino. La tragedia è avvenuta lungo la strada provinciale Bettola-Sordio, nel comune di Mediglia, un tratto che purtroppo è stato teatro di numerosi incidenti gravi negli ultimi anni, suscitando più volte polemiche per la scarsa sicurezza della viabilità.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il ragazzo stesse tornando a casa dal suo lavoro di barman in un locale, quando, percorrendo la provinciale, la sua Skoda Fabia abbia sbandato. Un possibile colpo di sonno, dovuto alla stanchezza accumulata nel corso della giornata, potrebbe essere la causa dell’incidente, ma le indagini sono ancora in corso. Dopo aver perso il controllo del veicolo, Edoardo Catalano ha impattato contro un palo della luce posto a bordo strada. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi – che hanno inviato sul posto un’ambulanza, un’auto medica e un elisoccorso – per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il suo decesso è avvenuto sul colpo, lasciando sgomenti i familiari e tutta la comunità.

Leggi anche: “È suo figlio, ma fa il barista”. Papà tra i più grandi attori, ma lui dietro al bancone tra cocktail e caffè







Incidente sulla strada provinciale Bettola-Sordio, muore Edoardo Catalano

Edoardo Catalano era ben conosciuto a Casalmaiocco, dove viveva con la sua famiglia, composta dai genitori e da un fratello. Il sindaco del paese, Marco Vighi, ha voluto esprimere il suo cordoglio, ricordando il giovane come una persona di grandi qualità umane. “Un bravo ragazzo, dell’età dei miei figli, che si dava da fare e la cui tragica morte lascia tutti sgomenti. L’ho visto crescere in paese, nelle situazioni tipiche locali. Vengono alla mente momenti di una vita serena e spensierata di un ragazzo che oggi, purtroppo, si spezza così, in un giorno qualunque, in un modo così tragico”.

Il sindaco ha poi aggiunto: “Comunità e amministrazione sono vicine alla famiglia. Per la cittadinanza è una tragedia, siamo attoniti e affranti, perdiamo una persona per bene, con una famiglia ben inserita, che partecipava alle attività cittadine e conosciuta e apprezzata da tutti”.

La strada provinciale Bettola-Sordio, dove si è verificato l’incidente, è tristemente nota per essere stata il luogo di numerosi incidenti stradali negli ultimi anni, alcuni anche molto gravi.

Questo tratto di strada è stato più volte oggetto di critiche da parte dei residenti e delle autorità locali, che hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla sua sicurezza. Nonostante vari appelli per interventi migliorativi, la strada continua a rappresentare un pericolo per chi la percorre, in particolare nelle ore notturne. I Carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese, giunti prontamente sul luogo dell’incidente, stanno ora conducendo le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e per stabilire se vi siano altre cause che abbiano contribuito alla tragedia.