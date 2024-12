Il mondo dello spettacolo è costellato di famiglie di celebrità, dove il talento e la notorietà sembrano trasmettersi da una generazione all’altra. Molti figli di vip, infatti, scelgono di seguire le orme dei genitori, intraprendendo carriere simili a quelle di attori, cantanti, o sportivi. Ma non tutti i “figli di” decidono di vivere sotto i riflettori.

Un numero crescente di giovani provenienti da famiglie celebri preferisce condurre una vita privata lontano dalle luci dei media e dal clamore, forse perché stanchi fin da bambini di vivere una vita che spesso sembra più degli apri che propria. Alcuni figli di celebrità, come Brooklyn Beckham, figlio di David e Victoria Beckham, o Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, lavorano nel mondo della moda e del cinema, approfittando della visibilità che la loro famiglia offre.

Il figlio di Johnny Depp fa il barista, il suo datore di lavoro: “Jack vuole stare lontano dai riflettori”

Dall’altra parte, ci sono anche molti figli di personaggi pubblici che, pur avendo l’opportunità di entrare nel mondo dello spettacolo, scelgono una vita lontana dai riflettori. Esempi son il figlio di Meryl Streep, Henry Gummer, che ha deciso di lavorare come fotografo, o il figlio di Jim Carrey, Jane Carrey, che fa il cantante ma vive lontano dalle luci della ribalta. Altri ancora si dedicano a professioni più “comuni” e preferiscono vivere una vita più tranquilla e riservata.

È il caso di John Christopher Depp III, meglio conosciuto come Jack, il secondogenito di Johnny Depp e Vanessa Paradis. A differenza dei suoi genitori e della sorella maggiore, l’attrice e modella Lily-Rose Depp, Jack ha scelto di vivere lontano dai riflettori. Come riprotato dal Daily Mail, il giovane ha lavorato in un ristorante a Parigi. Il proprietario del locale, intervistato dal tabloid, ha descritto Jack come una persona di buon carattere, sottolineando che preferisce restare fuori dalle luci della ribalta.

“È un bravo ragazzo, vuole tenersi lontano dai riflettori”, ha rivelato il proprietario del ristorante-bar libanese Edouard Chueke. “Jack è un bravo ragazzo, preferisce tenersi lontano dai riflettori, ma lavora qui dietro al bar e in cucina” ha spiegato al DailyMail. “Era un bravo dipendente, se n’è andato qualche mese fa, ma mi aspetto che ritorni il prossimo anno. È difficile trovare del buon personale.

“Gestisco questo posto da 15 anni ed è molto popolare tra gli amanti della moda e della musica, ma vengono qui anche le star del cinema e la mamma di Jack, Vanessa Paradis, e sua sorella sono clienti abituali – ha continuato il titolare – Lily una volta stava preparando delle caipirinha dietro al bancone e si stava veramente divertendo”, ha concluso.