“Due che si amano molto a volte fa tre”. Così, con questa didascalia ma soprattutto con una serie di foto annuncia di essere in dolce attesa per la prima volta. Foto delle ecografie, momenti di intimità con il fidanzato Tommaso e alcune istantanee che catturano il pancione ormai evidente. Di 7 mesi! La gravidanza, ha spiegato, è arrivata in maniera spontanea, e il primo figlio della scrittrice di Succede e Abbastanza nascerà l’anno prossimo, sotto il segno dei Pesci. Una curiosità che ha voluto condividere con i suoi fan, sempre pronti a sostenerla.

Sofia Viscardi, una delle voci più influenti della Gen Z italiana, ha condiviso una gioiosa novità con i suoi follower: è incinta: l’annuncio è arrivato tramite un post su Instagram, dove la giovane scrittrice e content creator, seguita da oltre un milione di persone, ha pubblicato un carosello di foto per raccontare questa nuova fase della sua vita.

Leggi anche: “Chi è la nuova fidanzata”. Fedez, ora non è più la ragazza misteriosa: ha un volto





Incinta per la prima volta: è già di 7 mesi

Molte domande dei follower hanno riguardato Tommaso, il compagno di Sofia Viscardi e futuro papà. “Tommaso è un grande regalo che il mondo mi ha fatto”, ha dichiarato la creator, descrivendo con parole dolci il loro legame. Nelle foto pubblicate, Tommaso appare accanto a Sofia, mentre insieme si preparano a questa nuova avventura familiare. Negli ultimi mesi, molti avevano speculato che il trasferimento di Sofia a Roma fosse legato alla sua gravidanza. Tuttavia, la creator ha smentito: il cambiamento di città è avvenuto prima, mentre la notizia del bambino è arrivata successivamente.

Conosciuta per la sua capacità di raccontare storie che risuonano profondamente con i giovani, Sofia Viscardi ha saputo costruire una carriera brillante, che va ben oltre la semplice produzione di contenuti online. Dopo il successo dei suoi romanzi e il progetto editoriale Venti, realizzato con Irene Graziosi, la sua influenza è cresciuta anche durante la pandemia, rendendola una figura centrale per la sua generazione.

Oggi, dalla Capitale, Sofia si prepara non solo a diventare madre ma anche a scoprire nuove ispirazioni per il suo percorso creativo. Nel frattempo, condivide momenti quotidiani che raccontano questa attesa speciale: biscotti, letture a tema maternità, e le tenere chat con sua madre, che le scrive quanto sia “bellissima con la pancia”.