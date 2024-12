Fedez di nuovo al Festival di Sanremo e di nuovo paparazzato con quella che viene indicata come la fidanzata. Stando alle foto pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola questa settimana, sembrerebbe proprio che il rapper abbia una “frequentazione” con una ragazza “misteriosa” si legge.

Non solo gli scatti esclusivi. Il magazine descrive anche la serata di Fedez in dolce compagnia: lui esce dal ristorante milanese Casa Cipriani e, dopo aver mandato un’amica a perlustrare la zona e aver saputo che c’era un fotografo, si allontana con lei che nasconde il viso dietro una sciarpa, sale sulla Ferrari e si dirige a casa insieme alla ragazza.

Fedez, “chi è la fidanzata misteriosa”

Ma chi è la ragazza coperta da sciarpa e cappuccio in compagnia di Fedez? Il settimanale assicura che non si tratti di nessuna di quelle indicate nei mesi scorsi. Gli unici dettagli conosciuti sono la giovane età e il fatto che non appartenga al mondo dello spettacolo. Insomma, non sarebbe famosa.

Ma poche ore dopo l’uscita di queste foto ecco anche il nome, il cognome e la foto ‘a volto scoperto’ della presunta compagna del rapper. Gabriele Parpiglia su Twitter scrive che “si chiama Matilde C (C il cognome), classe 2005, famiglia Milano bene”.

Anche Deianira Marzano sui social condivide una segnalazione con il cognome della ragazza in questione semicancellato e la foto. Quindi il sito Fanpage, che spulciando il profilo Instagram di Fedez ha scoperto che “l’unica donna che il rapper segue il cui nome intero corrisponde alla descrizione contenuta nella segnalazione pubblicata da Deianira Marzano è Matilde Caru, giovane e bellissima mora seguita dall’artista su Instagram”.