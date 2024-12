Alessandro Basciano è stato rilasciato dal gip, ma la Procura ha richiesto per lui gli arresti domiciliari, sostenendo che rappresenti un “pericolo” per Sophie Codegoni. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e deejay è accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna, nonché madre di sua figlia Celine Blue. La richiesta di misura cautelare è stata avanzata dalla Procura di Milano. Sophie Codegoni nella denuncia contro Alessandro Basciano ha depositato in suo supporto oltre 3000 pagine di messaggi e la notizia è stata commentata anche a La Vita in Diretta.

Dopo aver trascorso quasi 48 ore nel carcere di San Vittore, per Basciano sono stati chiesti gli arresti domiciliari. La Procura di Milano ha fatto appello contro la revoca della custodia cautelare e ha sollevato preoccupazioni riguardo al rischio che l’uomo possa commettere ulteriori atti persecutori nei confronti di Sophie Codegoni, che lo ha denunciato. L’accusa sostiene che Basciano rappresenti una minaccia per l’ex compagna, in seguito alle sue azioni e ai comportamenti descritti. Il Riesame dovrà ora stabilire una data per l’udienza in cui si discuterà l’appello della Procura.

A la vita in diretta i messaggi inviati da Alessandro Bsciano a Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è stata interrogata per circa cinque ore, un momento particolarmente difficile per lei, durante il quale ha fornito la sua versione dei fatti, soffermandosi sulle minacce e insulti ricevuti nel corso del tempo. Ha anche ribadito di non aver mai ritirato la querela. La vicenda si estende su un periodo di oltre un anno e mezzo di atteggiamenti persecutori, culminati con una seconda denuncia presentata il 14 novembre. Il quadro che emerge è particolarmente preoccupante, con il dj che avrebbe adottato un comportamento di possesso nei confronti di Sophie Codegoni, monitorando costantemente i suoi spostamenti e le sue relazioni.

Nel corso del procedimento, il deejay e il suo legale dovranno rispondere alle accuse legate a una serie di messaggi che l’uomo avrebbe inviato a Sophie negli ultimi anni, alcuni risalenti anche alla Fashion Week dello scorso anno. A La vita in diretta sono stati letti alcuni messaggi particolarmente violenti inviati alla giovane, messaggi dai quale traspare un serio pericolo per la Codegoni.

“Con tutto quello che mi hai fatto penare, devi morire”; “Carogna maledetta che non sei altro, devi morire”; “Rispondimi o finisci male”; e ancora: “Adesso basta, a cena con gli uomini vacci da sola, non con mia figlia, non mi devi provocare”. Secondo quanto riportato, il pubblico ministero avrebbe rilevato un “forte atteggiamento possessivo” da parte di Alessandro Basciano. La conoscenza costante della posizione della ex compagna e con chi essa si trovi, suggerisce anche una sorveglianza ossessiva, un altro segnale tipico di dinamiche violente.

I messaggi riportati, come quelli letti durante la trasmissione “La Vita in Diretta”, rivelano un comportamento molto preoccupante. Le frasi come “Con tutto quello che mi hai fatto penare devi m0rire” o “Carogna maledetta che non sei altro devi m0rire” non sono solo minacce verbali, ma esprimono controllo e aggressività che può sfociare in violenza fisica.

Purtroppo, è un dato ormai riconosciuto che, spesso, questo tipo di linguaggio è il preludio di episodi di violenza domestica. Minacce verbali indicatori di una crescente escalation che, in numerosi casi, culmina in aggressioni fisiche e, nei casi più gravi, in femminicidi.